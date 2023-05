Chiedono il rinnovo del permesso ma sono ricercati: arrestata copia di peruviani

Monza, 7 maggio. - Una coppia di cittadini peruviani, marito e moglie entrambi 35enni, si sono presentati in Questura a Monza all'Ufficio Immigrazione, per il rinnovo del permesso di soggiorno ma sono stati arrestati.

Dalla banca dati infatti è emersa una sentenza definitiva divenuta esecutiva, dovendo scontare una pena di 4 mesi per il reato di occupazione abusiva di un appartamento commesso a Milano nell'ottobre 2016, in zona Comasina.

Ad acorgersi del pesante “sospeso” con la legge l’agente che si è occupato della richiesta di rinnovo della copia: il controllo al terminale ha subito evidenziato il debito della copia.

I due cittadini peruviani sono stati quindi portati alla Casa Circondariale di Monza l'uomo e a San Vittore di Milano la donna.