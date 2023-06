Morto Silvio Berlusconi, l’Arci Blob di Arcore organizza la festa DiPARTYto. Polemiche sui social

Una festa per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Cinismo? Humor nero? Cattivo gusto? Spietatezza? Difficile dirlo: di certo l’iniziativa sembra destinata ad accendere polemiche e attirarsi una serie di accuse. Accade proprio ad Arcore, là dove si trova Villa San Martino, residenza del fondatore di Forza Italia, scomparso questa mattina, lunedì 12 giugno, all’ospedale San Raffaele, dove era ricoverato da qualche giorno.

Gli organizzatori

A reggere le fila, almeno a quello che emerge da un annuncio pubblicato su Instagram, sono i responsabili dell’Arci Blob, storico locale alternativo di Arcore, che non ha mai fatto mistero del suo schieramento a sinistra.

“Entra con noi nella storia, passa per l'ultimo grande evento targato Silvio”, così si legge sul social network nell’annuncio di una “festa” per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Dietro al nome della festa c’è un gioco di parole di dubbio gusto, “diPARTYto”, con il quale l'Arci comunica che l'evento si terrà stasera, lunedì 12 giugno, e prevede musica, piscina e brindisi.

Le reazioni

Indignati alcuni degli oltre duemila follower che seguono il profilo. Alcuni dei quali, per altro, sono fra i frequentatori del centro. “Mi vergogno abbastanza di voi (e di me stesso che sono tesserato al Blob) - scrive Anacleto - non penso possa essere un luogo di dialogo costruttivo un luogo dove una persona morta viene derisa. Fatevi un lungo esame di coscienza”. “Quanta pochezza, ma non vi vergognate? Razza di subumani”, commenta Andrea. Ma c'è anche chi gioisce, annunciando la propria partecipazione alla festa