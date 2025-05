Sulbiate, droga in casa: in carcere spacciatore di 33 anni

Monza, 10 maggio 2025 – Nella mattinata i Carabinieri della Stazione di Bernareggio, con il supporto dei militari dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Vimercate e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Casatenovo (Lecco), hanno tratto in arresto, un 33enne di origine marocchina, residente a Sulbiate, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'arresto è giunto al termine di un'articolata attività investigativa volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel territorio comunale di Sulbiate a cui ha fatto seguito un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Monza.

Il blitz

A quel punto è scattata l’operazione dei carabinieri. I militari hanno rinvenuto all'interno dell’abitazione dell’indagato, e in un’area esterna nella sua disponibilità, circa 60 grammi di cocaina suddivisi in più involucri, 6,5 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 4.400 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.

Il 33enne, già noto alle Forze dell'Ordine è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, associato alla Casa Circondariale di Monza.