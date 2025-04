Apre il cantiere di BrianzAcque: due mesi di disagi alla circolazione

A partire da lunedì 28 aprile, Besana sarà interessata da un cantiere finalizzato alla riduzione della dispersione idrica. Questa iniziativa rientra nel più ampio impegno di BrianzAcque per ottimizzare la rete degli acquedotti e digitalizzare gli impianti.

L’intervento, che prevede un investimento complessivo di circa 290mila euro, prevede la sostituzione di 182 metri di condotta idrica in via Carlo Ferrario, nel tratto compreso tra l’incrocio con via del Castano e il piazzale del cimitero. Si stima che i lavori, della durata di poco più di due mesi, consentiranno di evitare la perdita di circa 1.993 metri cubi di acqua all’anno, pari a 5,46 metri cubi al giorno.

L’operazione prevede la rimozione della vecchia tubazione, ormai deteriorata e inefficiente, e l’installazione di una nuova condotta di ultima generazione. Questo cantiere fa parte di un più vasto progetto finanziato con risorse del Pnrr, che coinvolge ventuno Comuni della Brianza. I lavori saranno eseguiti con la tecnica dello scavo a cielo aperto, seguendo le modalità operative previste dal settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque.

In accordo con l’amministrazione comunale di Besana, durante il periodo dei lavori saranno adottate misure per la gestione del traffico, tra cui l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori o movieri, e la chiusura stradale nei tratti in cui sarà strettamente necessario. La viabilità alternativa sarà concordata con il comando della polizia locale.

Ci saranno sicuramente dei disagi alla circolazione, ma terminata l’opera tutti i besanesi avranno grandi benefici per diversi anni.

Sonia Ronconi