Appuntamento a Casa BertO. Il nuovo divano sotto i riflettori della settimana milanese

Dal 7 al 12 aprile, in occasione della Design Week, l’azienda made in Meda BertO salotti aprirà le porte in via Morimondo 26. Casa BertO trasformerà un esclusivo loft in un’esperienza autentica, pensata per ridefinire il modo di vivere il design. Una vera casa arredata con la nuova collezione BertO 2025, dove ogni elemento è stato studiato per creare un luogo vivo, in cui il design esce dai confini dell’esposizione tradizionale per essere vissuto, toccato e sperimentato in prima persona. Protagonista dell’evento sarà David, il nuovo divano firmato Castello Lagravinese Studio, che porta con sé un linguaggio estetico inedito, frutto di una ricerca approfondita su materiali, proporzioni e innovazione tecnologica. "Accanto a David, saranno presentati nuovi pezzi inediti della collezione BertO 2025, tutti caratterizzati da un’estetica sofisticata e da una progettazione che fonde artigianalità, innovazione e un’attenzione meticolosa ai dettagli – spiega Filippo Berto – . Casa BertO sarà anche il palcoscenico per la presentazione di nuovi elementi della Collezione Outdoor SOUNDS. Durante la settimana, ospiteremo eventi speciali, incontri e momenti di condivisione esclusivi, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire da vicino i protagonisti dietro ogni pezzo della nuova collezione".

Accoglierà i visitatori il talk con Design Mind, che vedrà protagonista l’architetto Lorenzo Palmeri. Ogni giorno, con il format Meet The Beat, gli ospiti avranno l’opportunità di conoscere da vicino i designer e creativi dell’azienda medese. Interviste dedicate agli appassionati e ai Content Creators per condividere idee, opinioni e ispirazioni. Il design sarà protagonista anche all’aperto con aperitivi in terrazza e momenti di incontro. Infine, un talk dedicato agli architetti. Fondata a Meda nel 1974 dai fratelli Fioravante e Carlo Berto come bottega artigiana specializzata nella produzione conto terzi, oggi BertO è l’azienda di design contemporaneo Made in Meda. Diretta da Filippo Berto e portata a Caso Studio per il digitale riconosciuto a livello internazionale, BertO è una delle realtà italiane scelte da Google come modello di digitalizzazione delle PMI e promozione del Made in Italy.

Sonia Ronconi