"Appello ai genitori: forse siamo troppo disattenti"

Mentre gli agenti della Questura di Monza erano alle prese con il caso del 37enne morto probabilmente per un overdose da cocaina(il 3 marzo), e con quello della 18enne in arresto cardiaco dopo aver abusato di superalcolici e psicofarmaci (il 6 marzo), il Questore Marco Odorisio aveva a che fare anche col 16enne in crisi di astinenza all’ospedale San Gerardo. E ora ripete: "Rivolgo il mio appello ai ragazzi affinché non buttino al vento la loro esistenza e non si autodistruggano. Anche a fronte di difficoltà e paure, il mio invito ai ragazzi è che si aprano prima di tutto con le famiglie, con gli amici, con le persone a loro vicine, perché la vita è una e ha un valore inestimabile". Ma non basta: "Da padre il mio appello va anche ai genitori: mi chiedo se non dobbiamo farci qualche domanda. Forse a volte siamo troppo disattenti o assenti. Dobbiamo occuparci anche del benessere e della serenità dei nostri figli, per non ritrovarci in casi come quelli raccontati dalla cronaca in questi giorni".

Da.Cr.