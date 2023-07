"Apocalisse a Desio: Capannoni allagati, auto distrutte, zona ospedale in tilt"

Un disastro mai visto anche a Desio. Dove non si sono registrati feriti, per miracolo, secondo i primi accertamenti, ma dove la conta dei danni sarà lunga e dolorosa. Decine, forse centinaia, di alberi crollati. Auto distrutte. Strade allagate. Capannoni invasi dall’acqua. Dehor e vetrine di locali devastati. Parti di tetto scoperchiate. Traffico letteralmente paralizzato. Uno tsunami di acqua, ghiaccio e vento che, per qualche interminabile minuto, non ha risparmiato nulla, mettendo in ginocchio anche aree sensibili come la zona dell’ospedale, il centro sportivo comunale, l’area attorno al Comune e vicino alla stazione ferroviaria. "L’apocalisse", dice un cittadino mentre transita da via Garibaldi e guarda lo scenario, dopo qualche ora. "Il forte temporale ha causato la caduta di numerosi alberi e piante in diverse zone della città – il “referto“ del Comune nel tardo pomeriggio – tra cui via Diaz, via Dolomiti e i pressi del sottopasso della stazione via Tagliabue. Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza da parte delle autorità competenti, che stanno monitorando la situazione per affrontare eventuali altre problematiche". Anche perché ieri la protezione civile di Regione Lombardia ha emesso, poco prima delle 14, una nuova allerta di livello Arancione per forti temporali sul nostro territorio, valida fino alle 14 di oggi. "Si invita la cittadinanza a evitare di intasare il numero della centrale operativa di polizia locale, dedicato alla segnalazione di situazioni critiche e problematiche prioritarie – l’appello dell’Amministrazione –; evitate spostamenti non necessari e seguite i canali ufficiali del Comune di Desio per ulteriori aggiornamenti sulla situazione. La sicurezza e la collaborazione di tutti sono fondamentali in momenti come questo".

Il sindaco Simone Gargiulo ha deciso di firmare una ordinanza urgente per il divieto di utilizzo di tutti gli spazi pubblici aperti (parchi, centri estivi, centro sportivo) fino a data da destinarsi. "È attivata la sala operativa locale con Croce Rossa che è a disposizione per ogni evenienza di tipo logistico – ha aggiunto – stiamo facendo l’impossibile per ripristinare un minimo di normalità in tempi ragionevoli". Gravi criticità alla circolazione, con la zona dell’ospedale in tilt, la trafficata via Milano a lungo a passo d’uomo e i collegamenti con Cesano Maderno bloccati. In via Brennero sono crollati dei muri perimetrali di alcuni terreni, in via Trezzi son cadute le recinzioni di un cantiere edile. Decine i contenitori dell’immondizia finiti in mezzo alla strada, danni e allagamenti anche nei pressi degli istituti scolastici. Un fiume anomalo di ghiaccio ha invaso via Lampugnani, come successo a Seregno venerdì scorso, molti alberi sono crollati nel parco di Villa Tittoni e anche all’ingresso della biblioteca civica.

Ale.Cri.