Ape d’oro ai cittadini benemeriti. E alfieri due campioncini di minimoto

Ape d’oro e alfieri di città: conferite sabato sera le benemerenze civiche che hanno premiato le eccellenze di Limbiate. La serata celebrativa si è svolta all’interno del Teatro comunale con la consegna da parte del sindaco Antonio Romeo.

Nella categoria arte e cultura è stato premiato Luca Alfieri, 23 anni, che pratica atletica ed in particolare la specialità del cross da quando aveva 9 anni: è stato il miglior azzurro tra gli Under 20 agli Europei di Cross nel 2017 e poi nel 2019, oltre che tra gli Under 23 nel 2021. Nel 2022 ha vinto i titoli nazionali Promesse dei 5000 e del Cross, partecipando anche agli Europei.

Per il volontariato e il sociale è stato premiato Franco Pergami, che ha lavorato per 38 anni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco diventando capo reparto. Ha prestato soccorso durante i terremoti del Friuli del 1976, in Irpinia nel 1980 e a L’Aquila nel 2009. Continua a fare volontariato all’Opera San Francesco, alla Fondazione Onlus Piero e Lucille Corti in Africa e nela Croce Rossa Italiana a Varedo. Per lavoro, economia e impresa, premiata “Api su Ape“ di Gianluca e Beatrice Bollini, due fratelli che hanno trasformato la passione per la natura in un vero e proprio mestiere, l’apicoltura. Nel 2021 e 2022 il loro miele millefiori “Il Viale“ ha vinto il premio ApeArgento al concorso Grandi Mieli di Lombardia e nel 2023 “Una Goccia d’Oro“ al concorso Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia con un miele prodotto interamente a Limbiate. Premio speciale Ape d’oro a Marco Antonio Zappa, professore a contratto e direttore dell’unità operativa complessa di Chirurgia Generale alla Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, specializzato in chirurgia dell’obesità. Premio alla memoria a Bruna Barzaghi, storica volontaria della Caritas del quartiere Villaggio Giovi; sempre in prima linea per prestare aiuto ai più bisognosi e per offrire il proprio supporto presso la parrocchia Sacro Cuore e in città. Nel 2020 l’Amministrazione comunale ha intitolato a Bruna Barzaghi il primo parco inclusivo di Limbiate. Il premio Alfiere della città, destinato ai giovanissimi, è stato assegnato a Gianluigi Muscillo e Noah Gatta, motociclisti in sella a minimoto per i loro risultati.

Gabriele Bassani