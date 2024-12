Agenti della Locale come angeli custodi a Monza. Vedono un anziano spaesato in centro e lo “salvano”

Monza, 28 dicembre 2024 – Gli uomini della Polizia locale si trasformano in angeli custodi per un 82enne trovato spaesato nel centro storico affollato e in pieno clima natalizio. È successo ieri intorno alle 17 quando una pattuglia a piedi si è accorta dell'uomo che appariva spaventato e in stato confusionale.

L'anziano, che ha rifiutato l'intervento del 118, ha raccontato di essere uscito di casa, nel quartiere Triante e di avere camminato con il suo bastone per un'ora per andare a prelevare al bancomat. La pattuglia della Polizia locale lo ha allora scortato fino allo sportello del bancomat della filiale del Banco di Desio presente in via Crispi, per scongiurare la possibilità che qualcuno potesse approfittare della sua situazione di fragilità.

Terminata l'operazione al bancomat l'anziano ha detto che sarebbe tornato a casa a piedi o in autobus. Quindi è arrivata una seconda pattuglia in auto che ha offerto all'anziano un passaggio con "la macchina della Polizia" fino alla sua abitazione, accettato dall'82enne con un grande sorriso.

Intanto gli agenti hanno contattato telefonicamente la figlia dell'uomo, che si era momentaneamente allontanata fuori città per alcune commissioni e che gli aveva più volte telefonato senza ottenere risposta. La signora ha mostrato un profondo riconoscimento per il gesto degli agenti, che hanno accompagnato l'anziano fin dentro la propria abitazione ricevendo una commossa stretta di mano.