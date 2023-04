Animali selvatici "Serve un Cras"

In giro per Monza non solo cani, ma anche anatre, oche e germani. Oltre a essere immortalati sui social, spesso i cittadini si chiedono cosa devono fare per evitare che le passeggiate urbane di questi animali possano trasformarsi in passeggiate pericolose per l’animale stesso, ma anche per gli automobilisti e motociclisti. A spiegare la prassi corretta è Giorgio Riva, presidente dell’Enpa di Monza. "Se ci troviamo di fronte ad animali selvatici che non sono feriti e che non sono in situazioni di pericolo non dobbiamo assolutamente fare nulla, ma lasciarli tranquilli.

Se invece notiamo che l’animale ha bisogno di aiuto il cittadino deve contattare la polizia provinciale, competente per questo tema. Spetta a loro il recupero degli animali selvatici. Se l’animale è ferito viene poi trasferito al Cras (Centro recupero animali selvatici, ndr) di Vanzago oppure di Calolziocorte. In Brianza non abbiamo un Cras. Nelle scorse settimane ho illustrato all’assessora Giada Turato il nostro progetto di realizzarne uno nel parco e lei si è dimostrata attenta, sensibile e disponibile ad aiutarci nella concretizzazione di questo sogno". In caso di necessità, ma anche di segnalazione, c’è comunque il centralino dell’Enpa. "Non siamo aperti h24. Ma se si telefona dalle 14.30 alle 17.30 ci sono i volontari che rispondono e forniscono tutte le informazioni richieste. Oltre naturalmente all’eventuale invio di volontari sul posto in caso di necessità". Nelle ultime settimane i volontari dell’Enpa sono intervenuti per il recupero di una coppia di germani che camminava tranquillamente in via Passerini, e poi per l’avvistamento di anatre nella zona dell’ex carcere di via Mentana. "Facile intercettare questi animali in questo periodo: è infatti il periodo degli amori".