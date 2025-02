Andrea Basilico, sindaco tuttofare: "Siamo una comunità molto unita"

Andrea Basilico, classe 1986, è stato eletto per la prima volta sindaco di Cogliate nel 2018, a 32 anni, per essere poi riconfermato nel 2023: oltre che in Comune lo si può incontrare spesso al fianco di associazioni e gruppi che propongono iniziative o di volontari o in prima linea quando succede qualcosa di problematico per la cittadinanza, che sia la rottura notturna di un tubo in strada o la caduta di alberi per il vento, come è successo in questi anni.

Cosa le piace di più di Cogliate? "Il senso di comunità che ancora si percepisce. Siamo un comune abbastanza piccolo, si dice a misura d’uomo, in cui le relazioni sono ancora forti e c’è una comunità coesa, che ci tiene a fare bene per il proprio paese".

Pregi e difetti di questo comune? "A volte la stessa cosa può essere vista come un pregio o un difetto: penso ad esempio alla mancanza di una stazione ferroviaria o di grosse strade di attraversamento. Certamente questo rende più difficili gli spostamenti ma in compenso ci consente di stare più tranquilli sul fronte della sicurezza e ci offre la possibilità di vivere ancora a contatto con la natura. Di sicuro si potrebbe comunque migliorare la rete di trasporto pubblico che oggi ci penalizza parecchio. Un pregio è certamente quello della varietà delle associazioni presenti, che sono una vera ricchezza e mettono a disposizione di tutti molte opportunità su diversi fronti".

Cosa le piacerebbe poter migliorare subito, con una bacchetta magica? "Sicuramente aumentare e potenziare le strutture sportive così da poter tenere impegnati i ragazzi. Stiamo lavorando in questa direzione ma ci vogliono risorse e tempi lunghi, se potessi fare tutto subito mi concentrerei soprattutto su questo perché è importante dare delle opportunità di crescita sana ai ragazzi".

Secondo lei Cogliate è un buon posto per viverci? "Credo proprio di sì, una bella comunità, con buoni servizi, in particolare per le famiglie, con asilo nido comunale, scuola d’infanzia, il Family point, poi la possibilità di godere di campagna da una parte e bosco dall’altra, ma anche negozi e supermercato".

Ha un luogo speciale di Cogliate, a cui è particolarmente affezionato? "Ne ho due, legati ai ricordi della mia infanzia. Uno si trova in campagna, un bellissimo gelso, isolato, in fondo alla via Galvani. Da bambino ci andavo a giocare con gli amici, l’appuntamento era all’albero. Poi ho scoperto che si trattava di un gelso, il simbolo di Cogliate, che abbiamo nel gonfalone e così mi sono affezionato ancora di più. L’altro è nel bosco del Parco delle Groane, dalla parte opposta del paese, un angolo con le panchine e uno spiazzo verde: mi portava mio zio in bicicletta quando ero bambino, qui ci si può rilassare ascoltando i rumori della natura".

Ga.Bass.