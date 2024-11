All’Enpa è già Natale. Il “Canettone“ in tavola per aiutare il rifugio

A Natale i monzesi e i brianzoli possono portare in tavola “dolcezze canine e feline“ che fanno bene al palato, ma anche (e soprattutto) all’Enpa di Monza. In occasione delle festività, l’Ente nazionale protezione animali organizza eventi benefici con il duplice obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le proprie attività, ma anche per promuovere l’adozione regalando per Natale una famiglia (anche a distanza) agli animali che vivono nel rifugio. L’appuntamento è per oggi con l’apertura dei mercatini. In centro sarà allestito il tradizionale stand dell’Enpa dove trovare tante idee regalo ispirate al mondo degli animali.

Il banchetto e i volontari saranno presenti dalle 10 alle 18 in via Italia incrocio con via Piermarini. Il banchetto sarà allestito anche nei fine settimana e nei giorni festivi (tranne il 14 e il 15 dicembre quando sarà posizionato davanti alla Upim). Come sempre il mercatino dell’Enpa sarà presente anche nei giorni feriali sotto i portici dell’Enpa. Da domani aprirà anche il mercatino di Natale nella sede del canile di Monza: fino al 24 dicembre rimarrà aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.30; sabato e domenica fino alle 18.30. E così tornano i dolci natalizi targati Enpa in cinque varietà dai simpatici nomi (CANEttone, MICIOne, PanCONIGLIO, CUCCIOLOne e PanGUFOveg) con offerte sia per gli amanti della tradizione sia per i vegani. Sempre in tema di dolcezze torna anche il miele prodotto dalle api dell’Enpa, oltre al tè e a gustosi biscottini. Al gazebo non mancheranno anche i calendari dell’Enpa in versione da muro e da tavolo con i volti dei simpaticissimi ospiti di via San Damiano. Ma per chi vuole fare un dono speciale c’è la possibilità di donare un animale a distanza. Per chi vorrebbe aprire le porte di casa a cani, gatti, ma animali esotici e da cortile ma non ha né lo spazio adeguato né il tempo sufficiente i volontari ricordano che è possibile essere “adottanti a distanza“. Inoltre l’8 dicembre alle 16 al gazebo di via Italia ci sarà il concerto di un coro polifonico di 15 elementi che allieterà i passanti con canzoni natalizie, mentre alle 17 nel rifugio ci sarà la cerimonia di accensione delle luci del grande ulivo al centro del canile.