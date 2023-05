Alle Preziosine la scuola diventa galleria per un giorno

Il liceo artistico Preziosissimo sangue si trasforma in una galleria d’arte contemporanea per un giorno. È il risultato degli allestimenti preparati da studenti e insegnanti di 17 classi per aprire la scuola al territorio. Scenografia, grafica, architettura, design, audiovideo e arti figurative hanno abitato tutti gli spazi.

"Abbiamo studiato la tecnica della cianotipia – racconta Sonia Muzzarelli di IV C – utilizzando reagenti di colore blu, per creare silhouette di grande effetto grafico e abbiamo imparato come fare una cornice, usando il gesso e un’anima in ferro per renderla solida". La V C ha elaborato un percorso sulla libertà d’espressione, per raccontare un passato imposto e incancellabile e un futuro aperto, tutto da creare, rappresentato da un cavallo libero. La letteratura viene in aiuto all’ispirazione, come la leggenda giapponese che vuole due amanti legati da un filo rosso a cui è dedicata un’apposita installazione, oppure il romanzo “Le 8 montagne“ di Paolo Cognetti, a cui è dedicato un intero percorso di discipline pittoriche; e poi “Sei personaggi in cerca d’autore“ di Luigi Pirandello che ha ispirato il biennio nella relizzazione dei costumi per ciascun personaggio e in un flashmob. Contaminazioni anche con aziende e professionisti esterni, come per il lavoro della IV Design che ha incontrato famosi brand del settore ottica per creare occhiali fashion e dai richiami simbolici. “Un preziosino è per sempre“ è lo slogan degli ex alunni che per l’occasione tornano a raccontare il loro percorso. Alessandro Spreafico, maturità 2013, si è laureato in architettura, ha seguito un master in allestimento museale e lavora in un prestigioso studio milanese; Sara Colombo studia all’Accademia di Brera nuove tecnologie applicate all’arte, come Emanuele Biffi che dall’accademia sta tessendo la rete di relazioni per il mondo del lavoro. Gemma Boccardo studia comunicazione nel settore della moda.

Cristina Bertolini