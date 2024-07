All’asta l’eredità rifiutata. La “gioielleria“ di famiglia tra anelli e opere d’arte

Mentre è stata aggiudicata a 190mila euro la Lamborghini Huracan 5.2 v10 Rwd coupé che apparteneva ad un costruttore poi fallito e sottoposto a liquidazione giudiziale, c’è tempo fino a martedì per aggiudicarsi all’asta una piccola gioielleria di famiglia. Si tratta di numerosi monili in oro e pietre preziose, opere d’arte e antiquariato di un’eredità a cui i parenti hanno rinunciato per non accollarsi anche i debiti, molto più cospicui, lasciati dal famigliare defunto. Per mettere in vendita la Lamborghini, di colore bianco e in condizioni perfette, il giudice ha fatto riscattare il leasing e fissato il prezzo base in 140mila euro. Poi è stata una battaglia a colpi di rilanci minimi di 500 euro tra gli interessati l’asta on line indetta dall’Istituto di vendite giudiziarie con sede a Concorezzo e gestito da Cristian Moriggi, che si è conclusa venerdì e ha visto salire il prezzo fino a 190mila euro.

C’è tempo fino a martedì, invece, per aggiudicarsi uno dei lotti di beni preziosi provenienti dall’eredita rifiutata, giacente dal 2022 e gestita dalla sezione volontaria giurisdizione del Tribunale di Monza. I prezzi base vanno da poche centinaia di euro a 3.500 euro e sul sito ivgmonza.it si possono vedere in anteprima i monili in oro, tra cui anche collane e anelli con pietre di valore. Sempre martedì si chiude infine un’altra asta online, quella di una cantina privata di vini di pregio da 50mila euro, le cui offerte stanno procedendo benissimo, anche con prezzi già duplicati. Le bottiglie, tra le altre rossi Bolgheri del 2019, Tignanello stessa annata, così come Sassicaia, poi Le Serre nuove dell’Ornellaia del 2020, Lupicaia, Antinori del 2018 e annate successive, divisi in lotti composti da una cassa da 6 bottiglie, ma anche da magnum e bottiglie da tre litri, vanno da 100 a 700 euro di prezzo base. Le aste on line, il cui primo esperimento è partito proprio dal sito dell’Istituto di vendite giudiziarie di Monza il 31 maggio del 2008, sono ormai diventate una consolidata realtà. Si tratta di un sistema innovativo per avvicinare la gente comune alle vendite giudiziarie, risparmiando tempo e costi per i cittadini che non devono più recarsi personalmente nel luogo della vendita e nel contempo riuscendo ad incrementare le aggiudicazioni in tempi più rapidi senza lasciare le giacenze in magazzino.