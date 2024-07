Lamborghini Huracan aggiudicata a 190mila euro all'asta giudiziaria online

Monza, 27 Luglio 2024 - Aggiudicata a 190mila euro la Lamborghini Huracan 5.2 v10 Rwd coupè che apparteneva ad un costruttore poi fallito e sottoposto a liquidazione giudiziale.

Mentre fino al 30 luglio si possono acquistare ad un prezzo superconveniente, sempre all'asta giudiziaria di beni mobili provenienti da procedure decretate dal Tribunale di Monza, numerosi monili in oro e pietre preziose, opere d'arte e antiquariato di un'eredità a cui i parenti hanno dovuto rinunciare per non accollarsi anche i debiti, molto più cospicui, lasciati dal familiare defunto.

Per mettere in vendita la Lamborghini, di colore bianco e in condizioni perfette, il giudice ha fatto riscattare il leasing e fissato il prezzo base in 140mila euro. Poi è stata una battaglia a colpi di rilanci minimi di 500 euro tra gli interessati l'asta on line indetta dall'Istituto di Vendite Giudiziarie di Monza e Brianza, con sede a Concorezzo e gestito da Cristian Moriggi, che si è conclusa venerdì e ha visto salire il prezzo fino a 190mila euro, compresi gli oneri della vendita.

C'è invece tempo fino a martedì per aggiudicarsi uno dei lotti di beni preziosi provenienti dall'eredita rifiutata, giacente dal 2022 e gestita dalla sezione volontaria giurisdizione del Tribunale di Monza. I prezzi base vanno da poche centinaia di euro a 3500 euro e sul sito ivgmonza si possono vedere in anteprima i monili in oro, tra cui anche collane ed anelli con pietre di valore. Sempre martedì si chiude infine un'altra golosa asta online, quella di una cantina privata di vini di pregio da 50mila euro, le cui offerte stanno procedendo benissimo, anche con prezzi già duplicati.