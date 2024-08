All’asciutto ma per poco. Dopo maltempo e problemi la piscina Pia Grande riaprirà a fine settembre

"Nonostante i rallentamenti, i lavori alla piscina Pia Grande dovrebbero rispettare le ultime tempistiche previste. Contiamo di arrivare a completamento entro fine settembre". È ottimista l’assessora allo Sport Viviana Guidetti, dopo le tante traversie per la riqualificazione dell’area esterna del Centro natatorio Pia Grande, con le attesissime realizzazioni di una nuova laguna con solarium e giochi d’acqua per bambini. Il progetto, approvato un anno fa – per uno stanziamento di 412mila euro da un bando Pnrr –, prevedeva 100 giorni di lavori a partire dal luglio 2023. Poi una serie di vicissitudini ha comportato continui slittamenti, a iniziare dai nubifragi dell’anno scorso passando per la risoluzione del contratto con la prima ditta assegnataria dei lavori in data 31 ottobre. Questo ha comportato la riassegnazione dell’appalto a una nuova ditta che ha rimesso mano al cantiere il 18 gennaio. Poi ancora problemi. Da quel giorno alla prima metà di luglio sono stati ben 87 i giorni di pioggia – la quale impedisce di proseguire i lavori in cantiere all’aperto –, a cui si sono aggiunte difficoltà nello smaltimento dei detriti da scavo lasciati dalla precedente ditta e di recente un nuovo imprevisto. "A seguito di controlli dei vigili del fuoco - chiarisce l’assessora - si è constatata la necessità di mettere a norma la laguna con un impianto antincendio esterno, con relative tubature sotterranee che passino attorno alla vasca e che di fatto momentaneamente impediscono di portare a termine la sua pavimentazione. Stiamo aspettando l’ok ministeriale a questa variante (dal valore di circa 20mila euro) che dovrebbe arrivare a breve - prosegue - e per cui abbiamo già affidato i lavori a un’altra ditta che li attuerà dal 26 agosto al 5 settembre". A quel punto, tornerà all’opera la ditta che sta curando la realizzazione della laguna, che getterà la resina e si occuperà della copertura della pavimentazione. Al termine del cantiere si avranno una laguna outdoor di circa 245 metri quadri, giochi acquatici per bambini nella vasca adibita a spray park, la parziale sostituzione della pavimentazione del solarium e la ricostruzione della zona docce outdoor, nonché un’adeguata messa in sicurezza.