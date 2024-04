Torna il caldo negli spogliatoi della piscina

Torna il caldo alla piscina Pia Grande. Sono state infatti da poco riparate alcune delle macchine per il riscaldamento dell’aria degli spogliatoi del centro natatorio di via Murri. Si è trattato di un intervento di manutenzione straordinaria del Comune per una spesa di 9.238 euro, che rientra in realtà in un quadro più ampio di riqualificazione che sta interessando l’impianto dall’estate scorsa. "Abbiamo lavorato all’efficientamento energetico installando una nuova pompa di calore e tutta una serie di altri interventi sono previsti questa estate – chiarisce l’assessora allo sport, Viviana Guidetti –. Entro l’anno poi completeremo i nuovi impianti elettrici e la nuova laguna esterna. Sui lavori di quest’ultima ci sono stati ritardi a causa del maltempo", tanto che è slittata la chiusura del cantiere, attesa invece per questa estate.

La nuova laguna outdoor diventerà il fiore all’occhiello del grande centro natatorio pubblico. Si tratta di un’area di circa 245 metri quadrati nella quale troverà spazio anche un solarium e dove saranno installati dei giochi acquatici per bambini nell’area della vasca adibita a “spray park“. È prevista inoltre la demolizione e la ricostruzione della zona docce esterne. Al termine del completamento delle sponde laterali dello scavo sarà la volta della gettata di calcestruzzo, per poi procedere con le opere di finitura. Il nuovo spazio si affiancherà così a quello coperto, con la vasca da 25 metri, quella da 33 metri e la vasca “didattica“, per dare un’offerta ancora più completa di quei servizi a cui è chiamato a rispondere un centro natatorio completo e moderno.

A.S.