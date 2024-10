Alla stazione torna l’Infopoint fermo dal 2022

Tra qualche settimana dovrebbe arrivare il progetto esecutivo, e tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo dovrebbero iniziare i lavori. Tornerà a funzionare l’Infopoint della stazione di Monza, dopo due anni e mezzo che lo vedono chiuso e inagibile per la caduta di un ramo che nel maggio 2022 ne danneggiò gravemente il tetto. Proprio il tetto verrà rifatto, per un costo di 80mila euro già previsti a bilancio comunale, una cifra non di certo irrisoria, ma comprensibile visto che si tratta di un bene protetto dalla Sovrintendenza, che deve rispettare canoni di pregio estetico, in linea con il resto dell’area urbana. Presumibilmente nel corso del 2025 si avrà così il terzo Infopoint attivo in città, dopo quelli del Parco (all’ingresso di Porta Monza), e di piazza Trento e Trieste. Un terzo banco di prova per la nuova società che gestisce gli infopoint e la promozione turistica di Monza, cioè la cooperativa sociale Cristoforo, subentrata alla Pro Monza a inizio luglio di quest’anno.

Attualmente l’Infopoint del Parco continua a essere molto frequentato, mentre quello di piazza Trento e Trieste è più sofferente, data anche l’ubicazione che non lo fa molto risaltare alla vista. Su quest’ultimo sono in cantiere interventi per cercare di dargli maggiore visibilità, come l’affissione di cartelli esterni, misure di superamento delle barriere architettoniche (ha degli scalini per l’accesso) e attività di merchandising. Per quanto riguarda invece l’infopoint della stazione si parlerà tra poco di progetti precisi, ma di certo rappresenta un’enorme possibilità di sviluppo per la promozione turistica monzese, posto com’è in una posizione di assoluto privilegio per i turisti che approdano in città arrivando col treno.

A.S.