Alla scoperta di pitture a olio e famiglie doc. Due mostre nelle antiche residenze di delizia

Dieci anni di ricerca artistica a cavallo tra pittura a olio e tessuti d’autore, con al centro le antiche ville della Brianza. E poi fotografie d’epoca e documenti storici che raccontano le vicende di un’impresa e dei componenti della famiglia che hanno abitato quella villa. Sono le due mostre visitabili da sabato a Desio in Villa Tittoni Traversi e in Villa Longoni in occasione della rassegna Ville Aperte.

In Villa Tittoni dal fine settimana sarà allestita l’esposizione dal titolo “Dipinti in Villa - La poetica dello spazio. Tra Arte e industria“, che raccoglie opere di Aleksandra Ostapova. Si tratta di dipinti, realizzati a olio ma con la leggerezza e la trasparenza dell’acquerello, che ritraggono le ville storiche di delizia brianzole e le loro particolarità architettoniche, tra statue, finestre e figure affrescate. Accanto alle tele, le opere tessili, incorniciate come quadri. Visite fino a sabato 27, questo sabato dalle 9.30 alle 13, domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19, il 27 dalle 15.30 alle 17.30. Ingresso gratuito.

In Villa Longoni, storica residenza appartenuta alla famiglia di industriali desiani, domenica 28 si potrà invece scoprire la mostra “Casa e Bottega“, un viaggio attraverso la storia produttiva del Calzificio Elgi e un’immersione nelle vicende dei componenti della famiglia Longoni. Prenotazioni attraverso il sito www.villeaperte.info.

F.L.