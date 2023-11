Alla scoperta del Parco e dei suoi ambienti sulle orme di Barattieri

Un ciclo di lezioni naturalistiche nel ricordo di Matteo Barattieri (nella foto), geologo oltre che grande conoscitore e paladino del Parco di Monza, ucciso nell’estate dell’anno scorso da un’auto pirata negli Stati Uniti. Oggi dalle 15 alle 17 nell’aula magna del liceo artistico Nanni Valentini in Villa Reale si parlerà del “Parco e dei suoi ambienti“. È la prima lezione di un calendario - curato dal Comitato per il Parco “Cederna“ e dal Comitato “La Villa Reale è anche mia“ - che accompagnerà i curiosi fino a primavera. Per partecipare, scrivere a visiteparco@gmail.com.