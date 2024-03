Alice e l’avventura di crescere: "Salviamo il Paese delle meraviglie"

Doppio appuntamento con la cultura al teatro comunale di via Giussani promossi da Teatro Binario Nova. Sabato alle 21 spazio a WindQueentet, quintetto di fiati al femminile, con musiche di Rossini, Mascagni, Bizet e Rota. Domenica, invece, il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli con “Alice nel paese delle meraviglie“. Il WindQueentet è un quintetto di fiati tutto al femminile, composto da musiciste professioniste affermate nel panorama nazionale e con un curriculum di spessore: Michela Podera (flauto traverso), Mariapia Begna (oboe), Lucrezia Orlando (clarinetto), Stefania Rivola (corno) e Monica Guerini (fagotto). Le cinque prendono parte a iniziative musicali di vario genere e vantano un repertorio musicale variegato, originale e arrangiato, fruibile da un vasto pubblico. Biglietti: intero 12 euro, under 25 e over 60 10 euro, under 18 6 euro. È consigliato l’acquisto online su www.teatrobinarionova.com. Domenica alle 16, invece, spazio ai bambini e alle famiglie con “Alice nel paese delle meraviglie“ (nella foto), premiato al festival EuroPuppet 2022 come miglior spettacolo, miglior attore a Marco Mattiazzo e migliore scenografia a Damiano Zanchetta e Daniel Maculan. La storia però è quella di una Alice cresciuta, sicura di sé e con la voglia di diventare grande. Sempre più di rado torna nel Paese delle meraviglie, che senza di lei rischia di scomparire nel nulla. Anche i suoi abitanti sono in pericolo: soprattutto il Bianconiglio, il Gatto e quel matto del Cappellaio. Riuscirà Alice a ritrovare la gioia di meravigliarsi come un tempo? A rituffarsi in quel fantastico mondo dove i sogni si toccano con le dita? In una scenografia in continua trasformazione, gli spettatori seguiranno Alice immergersi in un mondo onirico, popolato da strani personaggi e caratterizzato da repentini e inaspettati cambi di situazione, con giochi di parole e percorsi mentali ai limiti dell’assurdo.

È la fantasia che porta Alice lontano, quasi a ricordare a tutti che l’immaginazione può essere il motore di ogni possibilità, che attraverso il sogno si possono vivere avventure straordinarie, fino a farle sembrare quasi realtà. Sul palco Barbara Scalco, Davide Lazzaretto, Marco Mattiazzo, Guido Sciarroni per la regia di Paolo Bergamo sul testo di Enrico Saretta. Età consigliata dai 4 anni. Biglietti: intero 8 euro, under 14 4 euro. Per informazioni e prenotazioni: Binario Nova, Teatro comunale, via Giovanni Giussani 9-piazza Gio.I.A., telefono 039-2027002, biglietteria@teatrobinarionova.com.