Al primo posto tra i tesori della Brianza

Il percorso didattico è una delle recenti novità, per il campanile e le sue campane. Ma se la “gara“ dei Luoghi del Cuore del Fai dovesse dare ottimi risultati, potrebbero anche arrivare dei finanziamenti o comunque contributi. "In quel caso – dice Silvio Caimi, una delle colonne del Gruppo Campanari, insieme a tanti altri appassionati – sarebbero veramente utili, magari per qualche miglioramento nel percorso, ma anche e soprattutto per la manutenzione. Le campane infatti sono un sistema complesso che non può essere lasciato andare, c’è bisogno di manutenzione ordinaria e, una volta ogni tanto, anche quella, più complessa e onerosa, straordinaria". Al momento è l’unico luogo della Brianza nella top 50 della classifica, insieme a Villa Mirabellino di Monza, che però è dieci posizioni più indietro.

Il progetto Luoghi del Cuore, nato nel 2003, mira a coinvolgere concretamente tutta la popolazione, italiana e non, invitandola a votare i luoghi italiani che sente particolarmente cari e importanti e che vorrebbero fossero ricordati e conservati intatti per le generazioni future. Il progetto alterna due fasi: il censimento-votazione negli anni pari e il bando-selezione negli anni dispari. Durante il censimento si possono segnalare e votare i propri Luoghi del Cuore. I primi tre luoghi in classifica e i vincitori della classifica speciale dedicata a un tema diverso in ogni censimento, riceveranno un contributo economico a fronte di un progetto concreto da concordare con il Fai. Una gara complessa, dunque, ma non impossibile. Al momento nella classifica generale sono in testa una villa storica a Barletta, un eremo nella provincia di Agrigento e una chiesa a Lerici, in provincia di La Spezia.

Ale.Cri.