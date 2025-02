Ai Musei civici lingua dei segni e bastoni elettronici

Lo scorso marzo i Musei civici hanno inaugurato percorsi sensoriali per rendere l’esperienza museale accessibile a tutti. Grazie a risorse Pnrr per 340mila euro a seguito del bando promosso dal ministero della Cultura e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, è stato possibile rimuovere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali in tutto il museo, introducendo percorsi guidati per una fruizione in autonomia; modelli tridimensionali che permettono di scoprire le opere tramite l’esplorazione tattile e video esplicativi in Lingua Italiana dei Segni.

I Musei civici sono stati i primi in Italia ad attivare il percorso tattile plantare Loges Lve, che percorre le 13 sezioni del museo. Con l’ausilio di bastoni elettronici per ciechi i visitatori con disabilità visiva possono girare in completa autonomia e in sicurezza tramite una app sul proprio telefonino. Il bastone segnala non solo il percorso da seguire, ma anche la presenza di scale, sedute e altre indicazioni utili alla visita. Inoltre 17 opere sono munite di targhe con caratteri in Braille e testi per ipovedenti, dotate di QRcode che attiva tracce audio. Sono state anche riprodotte dieci opere in 3D, con la realizzazione di modelli tridimensionali che consentono di scoprire l’opera attraverso l’esplorazione tattile. La guida del museo è fatta in linguaggio “Easy to read“ (frasi brevi e linguaggio semplice) e comunicazione aumentativa alternativa, destinata a utenti con disabilità cognitive.

C.B.