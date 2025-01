Aggressione nella notte a Solaro: la passeggiata con il cane finisce a pugni e coltellate. Due sconosciuti in azione sulla pista ciclopedonale nel Parco delle Groane

Solaro (Monza e Brianza), 21 gennaio 2025 – Un’aggressione a un uomo che portava al passo la sua cagnolina nel Parco delle Groane diventa oggetto di un’interrogazione in Consiglio comunale a Solaro. L’episdio inquietante è avvenuto qualche giorno fa in frazione Villaggio Brollo, sul tratto di pista ciclopedonale del Parco delle Groane che dalla via Fornace scende verso in via Giusti. Si tratta di un sentiero ben illuminato e molto comodo e frequentato per raggiungere scuola, chiesa e oratorio. Verso le 18 un uomo residente in zona era a passeggio con la propria cagnolina al guinzaglio quando improvvisamente, dal buio, sono spuntati due soggetti, che lo hanno affrontato da dietro. L’aggredito ha provato a difendersi e e divincolarsi e ha colpito con un pugno uno dei due: persino la cagnolina di piccola taglia che era con lui ha cercato di allontanare i due malviventi ringhiando e provando ad attaccarli. Uno dei due aggressori ha estratto un coltello e ha colpito l’uomo, che per fortuna indossava una giacca aziendale di tessuto tecnico sopra un maglione pesante.

La reazione violenta

Questo ha frenato in parte la lama che è arrivata all’addome ma lo ha ferito solo di striscio. Mentre i due fuggivano, l’uomo è riuscito a raggiungere autonomamente la sua abitazione nelle vicinanze per poi recarsi alla Guardia medica di Limbiate, dove è stato medicato e alla caserma dei carabinieri di Limbiate per sporgere denuncia. “Questo gravissimo episodio ha sconvolto la comunità del Villaggio Brollo che chiede una maggiore attenzione al territorio da parte non solo delle Forze dell’ordine ma anche della politica locale” dice Alessandra Crippa, consigliera comunale d’opposizione, per la Lega, che ha presentato una interrogazione.

La paura

“Quella è una zona frequentatissima, ci passano nonni con i bambini, ma anche tanti giovani, persone che portano a spasso il cane o che vanno ad allenarsi all’aria aperta” scrive Crippa, che abita da quelle parti. “Credo che sia compito della politica intervenire per garantire una maggiore sicurezza del territorio”. La sindaca, Nilde Moretti esprime preoccupazione ma invita a non creare allarmismo: “Come Amministrazione facciamo la nostra parte per la sicurezza, sia con la nostra polizia locale che col rinnovo dell’illuminazione pubblica. Continueremo a chiedere maggiore collaborazione delle forze dell’ordine ai tavoli istituzionali”.