Ancora fuoco in Brianza. Incendio in un magazzino. Paura in mezzo ai negozi

e Sonia Ronconi

È stata una pattuglia della polizia locale in transito sulla Nazionale dei Giovi a dare per prima l’allarme per l’incendio che ieri mattina ha distrutto un magazzino al terzo piano di una struttura commeciale. Poco prima delle 9, la pattuglia ha notato la fuoriuscita di fumo dall’edificio al civico 45 che ospita al piano terra alcuni negozi. Gli agenti hanno dato l’allarme, chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, assicurandosi che non ci fossero persone all’interno dei locali da cui fuoriusciva fumo. Sul posto si sono portate rapidamente diverse squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza. In particolare sono state inviate due autopompe, un’autobotte, un’autoscala, un carro soccorso, un modulo schiuma e la vettura del funzionario di guardia. Sono arrivati anche un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso e l’auto medica, oltre a pattuglie dei carabinieri della locale Tenenza.

I pompieri hanno subito circoscritto l’incendio, evitando che coinvolgesse altri locali. Non ci sono stati feriti né intossicati: danni ingenti al magazzino ma non è stata compromessa la struttura dell’edificio. Ga.Bass.

Per evitare pericoli erano neol frattempo stati chiusi al pubblico il supermercato Acqua e sapone, il negozio Arca Planet e una palestra che si trovano nello stesso immobile.

Il giorno prima, nell’incendio del Campo volo di Cogliate, aveva perso la sua officina Antonio Bagalà, che da anni fa il meccanico degli aerei ultraleggeri e si occupa di manutenzione e riparazioni per moltissimi appassionati di volo. Per aiutarlo a ripartire è stata avviata una raccolta fondi online che in meno di 24 ore ha già superato quota di 10mila euro.