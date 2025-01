Nuovo codice della strada: a Monza ritirate 9 patenti in un mese. Multato ragazzino in monopattino senza casco

MONZA – Un 14enne in monopattino, di sera, senza casco né giubbotto catarinfrangente. Ragazzi vandali e incivili, capaci di distruggere la segnaletica stradale per noia o di lanciare spazzatura in mezzo alla strada. E anche un uomo che girava inauto in sei a bordo incurante che a rischio ci fosse anche il proprio bimbo di 3 anni.

Nuovo Codice della Strada, i controlli della polizia locale si fanno sentire. A Monza in un mese sono state ritirate 9 patenti (uso del cellulare) e date 6 multe per mancato uso della cintura di sicurezza, a Brugherio hanno fatto il pieno nel fine settimana. Lì si è cominciato alle 20.30 quando gli agenti hanno individuato uno straniero, residente a Monza, che trasportava 6 persone sulla propria auto omologata per 5, tra questi anche il figlio di 3 anni, fra l’altro non regolarmente assicurato con seggiolino e cintura di sicurezza. Ora dovrà pagare due sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Alle 21 in via Galvani, sempre a Brugherio, gli agenti hanno fermato un ragazzo di 14 anni, che conduceva un monopattino senza casco e senza indossare giubbetto catarifrangente: per lui sono state emesse due sanzioni. E, considerata la pericolosità della situazione, la pattuglia si è recata a casa dai suoi genitori affinché mettessero in sicurezza il figlio. Mezz’ora più tardi, sempre in via Galvani, nei guai è finito un altro 14enne: stava prendendo a calci la segnaletica stradale danneggiandola. Oltre alla multa, i suoi genitori saranno chiamati a risarcire i danni.

Alle 22 al parco Miglio sono state tre le violazioni per consumo di bevande contenute in lattine. Uno dei presenti infastidito per la multa, ha gettato la lattina nell’aiuola, ma si è ritrovato alla fine sanzionato anche per questo gesto. Alle 23 infine in piazza Battisti nei guai ci è finito un ragazzo maggiorenne che lanciava spazzatura in strada. In totale dunque in poche ore, solo Brugherio, sono state 10 le sanzioni per violazioni a Codice della Strada e Regolamento di Polizia Urbana.