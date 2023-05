Monza, aggrediscono la polizia davanti a 4 bambini: arrestati due fratelli di 22 e 25 anni

Una festa alcolica, gli animi che si surriscaldano e poi la violenza. La sera del primo maggio, intorno alle 20, la polizia di Monza ha arrestato due giovani sudamericani di 22 e 25 anni per aver aggredito gli agenti stessi a seguito di un intervento per schiamazzi notturni.

Tutto è iniziato quando alcuni residenti hanno chiamato la polizia per il rumore e la musica ad alto volume. Una volta arrivati all’appartamento, i poliziotti hanno trovato dieci ragazzi di origine sudamericana, sei maggiorenni tra 20 e 25 anni e quattro bambini. Gli agenti hanno intimato loro di abbassare la musica ma due dei giovani, due fratelli di 22 e 25 anni evidentemente ubriachi, hanno reagito aggressivamente e sono partiti insulti.

Dopodiché sono passati ai fatti e hanno usato violenza fisica contro i poliziotti: nella lotta, il venticinquenne ha afferrato una bottiglia di vetro e provato a colpire uno degli agenti ma è stato bloccato. Lui è il fratello sono stati arrestati per violenza, resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale.

I quattro poliziotti successivamente si sono recati all’ospedale San Gerardo di Monza per ricevere le prime cure per i traumi subiti durante la violenta colluttazione e ne sono stati dimessi con 7 giorni di prognosi. Martedì l’udienza per direttissima ha convalidato gli arresti e disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma con presentazione alla polizia giudiziaria.

Il Questore della Provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio, a seguito degli ulteriori accertamenti da parte della Divisione Polizia Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione della Questura, ha emesso il provvedimento del foglio di via per due anni a carico del maggiore dei fratelli e avviato i procedimenti per la revoca del permesso di soggiorno.