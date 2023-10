"Adozione a Monza: Cervino, il maltese che borbotta"

Una famiglia per Cervino, il cagnolino che borbotta. I volontari dell’Enpa di Monza cercano una casa per questo dolcissimo maltese che proviene da un sequestro. Cervino ha 11 anni e si trova nel rifugio di via San Damiano dall’estate del 2021. In questi 2 anni ha fatto passi da gigante: gli piace camminare al guinzaglio ed è abituato a indossare la pettorina. Ma soprattutto si fa voler bene per quel suo modo particolare di chiedere le cose: borbottando. Un borbottio per il biscotto o per essere preparato quando bisogna uscire. "Per lui cerchiamo una famiglia che abbia già esperienza con i cani e senza bambini che, magari inavvertitamente, potrebbero infastidirlo". Chi è interessato può scrivere all’indirizzo canile@enpamonza.it o telefonare allo 039-835623

dalle 14.30 alle 17.30.