Addio Meraviglia, coniglietta eroica. Fuggita da un allevamento lager

Si chiamava Meraviglia, la giovane coniglietta recuperata dalla strada in una fredda serata d’inverno da una coppia di ragazzi, e arrivata nel rifugio di Enpa Monza in via San Damiano il 25 febbraio. Meraviglia era una coniglia cosiddetta “da carne“, infatti i volontari hanno ipotizzato che possa essere caduta da un camion o scappata da un allevamento e che si sia di conseguenza ritrovata sola in mezzo alla strada. Nonostante lei come molti altri della sua specie siano destinati a questo destino, rimangono conigli estremamente affettuosi in cerca di attenzioni e coccole e che amano stare in compagnia.

Dopo l’arrivo in rifugio e la visita è stata rilevata una frattura in una delle zampe posteriori e Meraviglia è stata messa in terapia. Col passare dei giorni, purtroppo, ha iniziato a manifestarsi nella coniglietta una patologia molto grave, ovvero la pasteurellosi. Si tratta di un’infezione causata dal batterio della Pasteurella multocida, il quale può già essere presente in conigli sani e nell’ambiente ma, in caso di stress, può diventare patogeno. In particolare è diffuso negli allevamenti dove sovraffollamento e pessime condizioni ambientali, che danneggiano il sistema immunitario degli animali, favoriscono la sua proliferazione. Il patogeno può colpire le vie respiratorie e, nei casi più gravi, articolazioni, organi interni e cute, causando ascessi o congiuntiviti.

Meraviglia è stata supportata e seguita da volontari e veterinari che l’hanno aiutata in ogni modo possibile. Le veniva fornito mangime specifico e tutte le attenzioni necessarie ma, purtroppo, non è stato sufficiente. Nemmeno il periodo di degenza passato a casa di una volontaria che l’ha ospitata con l’impegno di occuparsene giorno e notte. Dopo che Meraviglia ha lasciato il rifugio tra i volontari è rimasto un grande vuoto. Vuoto che, per essere colmato, richiede di alzare la voce per denunciare le terribili condizioni con le quali vengono tenuti i conigli come Meraviglia. Rinchiusi in gabbie strettissime che non permettono il giusto sviluppo della muscolatura ed è proprio per questo motivo che, se rilasciati in un ambiente aperto, possono procurarsi facilmente fratture.

La speranza di Enpa è che prima o poi le cose cambino e nasca nella gente una maggiore consapevolezza riguardo le atrocità che devono vivere a causa nostra milioni di animali.