Ad Arcore la drammatica notizia arrivata nell’hangar degli elicotteri

La prima telefonata per segnalare la tragedia è arrivata proprio sulla piattaforma brianzola, da dove ogni mercoledì l’imprenditore decollava e faceva ritorno per raggiungere l’allevamento di Noceto. I piani di volo sull’elicottero Augusta indicavano la pista dell’azienda come meta di quell’ultimo tragico volo. A bordo non c’era la scatola nera, non obbligatoria per velivoli di quel genere. Una circostanza che renderà più difficile il lavoro degli inquirenti che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Nell’hangar, ristrutturato di recente, è rimasto l’altro elicottero del colosso dei prosciutti. Bar.Cal.