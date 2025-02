L’oratorio, l’edicola e il palasport. Un legame solido con la comunità

La notizia della tragica scomparsa di Lorenzo Rovagnati ha fatto il giro della Brianza, passando di bocca in bocca tra i cittadini. C’è dolore e sbigottimento a Biassono. In piazza della chiesa a metà mattina era tutto un rincorrersi di capannelli di persone. Da lì l’impero dei salumi Rovagnati è partito; lì Lorenzo è nato e cresciuto.

"Sì, certo che li conoscevamo – racconta Giampaolo Viganò – ricordo lo zio Gianni e la sua profonda umanità; oggi avrà circa 77 anni. Una persona proprio ammodo, d’altri tempi. Andavamo all’oratorio insieme e visto che io abitavo nelle cascine ero bistrattato, ma lui mi difendeva sempre! Suo papà poi, lo si vedeva in giro per le cascine con il carretto a vendere burro e formaggio. Hanno cominciato da poco, in paese, e poi hanno fatto fortuna. Mi spiace molto per quello che è successo".

Un altro signore racconta: "Questa mattina ero al mercato a Macherio e anche lì, alla bancarella dei formaggi, il titolare mi ha raccontato cosa è successo". Tutta la Brianza ne parla, ma a Biassono non c’è famiglia che non abbia un parente o un conoscente che ha lavorato alla Rovagnati. "Lorenzo e suo fratello, quando erano ragazzi venivano da me a prendere il giornale e i giornalini – racconta Fabio, il giornalaio – erano discreti e molto educati. Parlavano poco, ma salutavano sempre. Poi crescendo li ho persi di vista".

Anche il palazzetto dello sport porta il nome di PalaRovagnati, la denominazione sponsorizzata. Tra gli anni ’80 e ’90 il palasport ospitava le gare interne dell’Hockey Club Monza ed era conosciuto con i nomi di PalaVergani e PalaBeretta. È utilizzato dall’Hockey Roller Club Monza per la disputa delle partite di casa dal 2013. A novembre 2023 è stata disputata la competizione di fase a gironi di hockey su pista della WSE Cup.

A Paolo Rovagnati, padre di Lorenzo è dedicata la piazza su cui insiste l’azienda. I grossi autoarticolati continuano a entrare e uscire, perché, si sa, il lavoro deve andare avanti, in perfetto stile brianzolo. A fianco la casa di famiglia, circondata da un silenzio assordante.

Anche l’amministrazione comunale di Villasanta, dove si trova uno stabilimento, si unisce al cordoglio di tutta la Brianza per la scomparsa di Lorenzo Rovagnati. "La notizia della sua morte, nella tragica circostanza di un incidente in elicottero – scrive il sindaco Lorenzo Galli – colpisce l’intera comunità. Lorenzo Rovagnati era l’amministratore delegato della Rovagnati, guida di un’azienda che anche a Villasanta, con la sede aperta nel 1998 in viale Monza, ha lasciato la sua impronta, costituendo un elemento di ricchezza per il territorio. L’amministrazione comunale di Villasanta esprime dunque il suo rammarico e le più sentite condoglianze ai familiari, a nome di tutta la cittadinanza".

Cristina Bertolini