L’ultima mostra di Santino Mapelli, il pittore (quasi) per caso

Milena avrebbe voluto qualche quadro per rendere più vivaci le pareti di casa. Santino, suo marito, rispose che avrebbe risolto lui il problema. Avrebbe provveduto con delle opere a chilometro zero. In pratica, i quadri che mancavano li avrebbe realizzati lui, che una certa vena artistica l’aveva sempre avuta. "Ci penso io", sottolineò senza incertezze. E così fu. Era il 1970. Santino, allora fresco sposo, oggi 82enne pensionato, da allora non ha più perso il piacere di disegnare e di dipingere. "Da allora - sottolinea - questa passione non mi ha più abbandonato". Vedere per credere. Una selezione delle opere di Mapelli, infatti, è esposta nella sede dell’Associazione Culturale San Fruttuoso in via San Fruttuoso 6. L’esposizione sarà visitabile oggi (10-13 e 15-19) e poi la settimana successiva fino venerdì, sempre dalle 15 alle 19. L’artista monzese, già dipendente del Monopolio di Stato, è autodidatta. La carriera da artista part-time, iniziata quasi per caso, gli ha riservato diverse soddisfazioni. In questa mostra, la settima in carriera, espone una quindicina di quadri realizzati in acrilico e altrettanti lavori in china. Ma gli piace anche cimentarsi in altre tecniche, come il carboncino. "In effetti - precisa - la passione per il disegno l’avevo fin da ragazzino". In questo periodo l’arte gli è servita anche per dimenticare le amarezze che gli ha procurato il Monza. Santino, abbonato alla Curva, è tifoso da lunga data del club biancorosso. "Per la prossima stagione - commenta - mi auguro un riscatto".

Gianni Gresio