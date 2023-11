Abbattuto edificio pericolante. Evacuate due famiglie a rischio

Un vecchio edificio è parzialmente crollato, all’improvviso, nel tardo pomeriggio di sabato, probabilmente anche sotto l’effetto degli ultimi forti eventi atmosferici. Tanto da rischiare di implodere su se stesso, con potenziali, seri rischi per i residenti nei dintorni.

È stato quindi abbattuto nel giro di poche ore, per evitare lo scenario peggiore. Si tratta di una palazzina abbandonata, degradata e fatiscente di via Gaetana Agnesi, all’incrocio con via Cavour. Alcuni residenti nei paraggi hanno notato il dissesto statico, con le profonde crepe, e hanno dato l’allarme. Sul posto, poco prima delle 18, si sono presentati prontamente i mezzi del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. Per prima cosa, hanno fatto evacuare due famiglie residenti a pochi metri di distanza, per evitare guai. Poi hanno verificato la necessità di demolire l’edificio, operazione che è stata messa in atto intorno alle 23, con numerosi mezzi. Al termine le due famiglie sono rientrate nelle loro abitazioni in piena sicurezza. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo di molti residenti preoccupati prima per quanto accaduto e le possibili conseguenze e incuriositi poi, per le spettacolari operazioni. Molti anche coloro che hanno sentito forti rumori e “botti” legati all’intervento e hanno espresso sui social network i propri interrogativi. Per fortuna, la vicenda si è conclusa senza feriti né ulteriori problemi. Alessandro Crisafulli