A Varese acque balneabili Un anno dopo la conferma

Dopo la stagione del ritorno storico della balneabilità l’estate che si appresta a iniziare sarà quella della conferma per il Lago di Varese. Un anno fa, il 2 luglio 2022, le acque del lago tornavano ad accogliere i bagnanti dopo ben 60 anni, in seguito agli interventi di risanamento resi possibili dall’Aqst promosso da Regione Lombardia. I valori attuali confermano una valutazione positiva della qualità delle acque nei punti di monitoraggio. Saranno tre i comuni in cui si potrà fare il bagno, anche se non è ancora nota la data di inizio ufficiale (che sarà uguale per tutti i centri), che indicativamente dovrebbe essere intorno al 20 giugno: le ordinanze saranno firmate a breve. La novità è costituita da Cazzago Brabbia, che non aveva partecipato alla sperimentazione del 2022. Il luogo individuato è l’area del lido. Niente bagni invece nel Comune di Biandronno, mentre a Gavirate, dove si svolgeranno quest’estate dei lavori sulla torretta del canottaggio, i bagni potrebbero essere consentiti solo in determinate date (se sarà possibile visto il cantiere). Di sicuro ci si potrà immergere nel lago a Bodio Lomnago, uno dei due comuni dove già l’anno scorso era tornata la balneabilità. Per agevolare bagnanti e turisti, dopo che la prima stagione aveva registrato un buon afflusso, l’amministrazione comunale ha pubblicato un bando per la concessione di due spazi sulla spiaggia per punto ristoro. Uno sarà attivo vicino alla terrazza e l’altro presso l’alaggio barche, con servizio di somministrazione di cibo e bevande. Da Bodio prenderà il via nella giornata di sabato 1 luglio la seconda edizione della traversata del lago a nuoto fino alla Schiranna.

La novità rispetto allo scorso anno è rappresentata dall’orario della gara del miglio marino, che sarà disputata eccezionalmente in notturna. L’evento de circuito Italian Open Water Tour, farà parte di un cartellone più ampio per celebrare l’inizio della stagione. Oltre a Bodio confermata anche la Schiranna, dove saranno cinque le spiagge. Si tratta della cosiddetta "spiaggia dei fotografi", la spiaggetta nei pressi della Canottieri e la spiaggia del lido, cioè il punto più ampio. Quindi le due spiagge all’interno del Parco Zanzi: bagni liberi vicino al pontile dietro le piscine e dalla parte opposta, in fondo al parco. Per l’estate 2023 tornerà attivo anche il Lido della Schiranna, bar-piscina con una nuova gestione: in corso il ripristino della vasca maggiore. Lorenzo Crespi