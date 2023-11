La grande boxe. L’ex campione d’Italia Paparo si rivede sul ring. All’Allianz Clud sfiderà Sito il 15 dicembre Paparo e Sito si affronteranno al PalaLido-Allianz Cloud di Milano in un match atteso dai tifosi. Paparo, ex campione d'Italia Under 22, è soprannominato King Papachenko per il suo stile di combattimento simile a quello di Lomachenko.