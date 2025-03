Lo striscione dei “Banditi” del Milan dopo la sconfitta col Bologna: “Andatevene tutti, indegni!"

Milano, 1 marzo 2025 – “Andatevene tutti, indegni!”. Tre parole, solo tre, che ne riassumono migliaia. Lo striscione dei “Banditi” del Milan apparso ieri sera sia davanti a Casa Milan in zona Portello a Milano sia a Milanello riassume tutta la rabbia, l'amarezza e la delusione della tifoseria rossonera dopo l’ennesima sconfitta in campionato contro il Bologna. Una contestazione plateale, pubblica, ripresa anche sui social, dove gli ultras della Curva Sud hanno ribadito il loro sdegno per la stagione dopo la sconfitta di giovedì al Dall’Ara, che ha forse condannato il Milan a una stagione lontano dalla Champions League. "A esclusione dei soliti che danno l'anima mandando avanti la baracca da inizio stagione… gli altri sono tutti complici di questo disastro", scrive su Instagram la Curva Sud.

Lo striscione apparso sugli spalti del Dall'Ara giovedì

La figuraccia rimediata in terra emiliana, che ha inchiodato il Milan alla ottava posizione nella classifica della Serie A, aveva scatenato le ire dei tifosi rossoneri già sugli spalti. Gli ultras si erano lanciati in cori di contestazione sia nei confronti della squadra sia della società. Sulla pagina dei Banditi su Instagram hanno ulteriormente “chiarito” il loro “messaggio”: “Ad esclusione dei soliti che danno l'anima mandando avanti la baracca da inizio stagione… gli altri tutti complici di questo disastro". Chi sarebbero dunque i “complici”? Secondo indiscrezioni, oltre allo stesso Cardinale, sul banco degli accusati ci sono Ibrahimovic ma anche i dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. E domani la contestazione potrebbe assumere toni ancora più accesi, col Milan atteso a San Siro contro la Lazio.