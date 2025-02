Débâcle Milan in Champions, Hernandez chiede scusa ai tifosi e Ibrahimovic “conquista” il Tapiro d’Oro di Striscia

Milano, 19 febbraio 2025 – Hernandez che sui suoi canali social chiede scusa ai tifosi per essersi fatto espellere e avere, per così dire, contribuito alla sconfitta del Milan in Champions, a Ibrahimovic che riceve il Tapiro d’oro di “Striscia la notizia”. La squadra rossonera fa parlare di sé fuori dagli stadi, più che per le imprese in campo. Il francese oggi, con un messaggio rivolto alla platea dei suoi fan, si è scusato con queste parole per essersi fatto allontanare dal campo in un momento cruciale della partita con la squadra olandese del Feyenoord: “Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo. Forza Milan".

Il volto sconsolato di Theo Hernandez a San Siro

Solidarietà a distanza

Gli ha voluto offrire la sua solidarietà Gimenez, che ai microfoni di un’emittente sportiva messicana ha ammesso che l’eliminazione del Milan dagli Ottavi di Champions “brucia, anche perché Il Milan deve essere protagonista in Champions ed oggi non possiamo esserlo. Però abbiamo ancora tanto in gioco, e questo ci deve dare la carica per prepararci al massimo e continuare e guardare avanti. L'espulsione? È toccata a Theo, domani può succedere ad un altro giocatore. Siamo una squadra, lo rispettiamo completamente e l'unica cosa che gli si può dire è ringraziarlo per tutto quello che fa per questi colori ed appoggiarlo".

Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'Oro a Ibrahimovic

Ibra deluso

E questa sera il Tapiro d’oro di “Striscia la notizia”, su Canale 5, sarà consegnato niente meno che a Zlatan Ibrahimovic. Che punzecchiato da Staffelli alla batosta presa dai rossoneri non ha nascosto di essere deluso e arrabbiato come tutta la dirigenza. “Tirate d’orecchie a Hernandez che con l’espulsione ha compromesso la qualificazione? Diciamo che non è l’espulsione che ha compromesso la qualificazione. Non è stato un momento positivo. Ieri è mancata maturità, ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia".