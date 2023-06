Finale di Champions Manchester City-Inter, Milano si colora di nerazzurro. Maxischermo a San Siro

Milano, 10 giugno 2023 – Il conto alla rovescia è partito: manca pochissimo alla finale di Champions League Manchester City-Inter. L’attesissima sfida si disputerà questa sera, alle 21, allo stadio Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. E i supporter nerazzurri sono già nella città turca.

Ma i tifosi stanno già iniziando anche a colorare Milano – piazza Duomo compresa – con magliette e bandiere della loro squadra del cuore. E quando San Siro aprirà le porte, ben 46.200 interisti (con un incremento last minute sul parterre – il prato, per intenderci - da 6mila a 8mila spettatori) si riverseranno nel tempio del calcio, che ancora una volta sarà sold out: per l'occasione, è stato allestito un maxi schermo da 400 metri quadri. Molti, comunque, i punti di ritrovo dove verrà trasmessa in diretta la partita: dai pub alle discoteche passando per i parchi, a Milano e nei dintorni.

In caso di vittoria nerazzurra, le forze dell'ordine sono pronte a presidiare l'asse centrale della città, che sarà inevitabilmente invaso dai tifosi. L'eventuale festa con la squadra si svolgerà domenica pomeriggio tra le 15.30 e le 19. Non è ancora noto il percorso, che verrà stabilito insieme alla questura, ma si sa già che verrà (eventualmente) utilizzato un pullman turistico con tetto scoperto

I cancelli di San Siro apriranno alle 19 e il prepartita verrà animato da intrattenimento e DJ Set. Nell’attesa del fischio d’inizio della sfida nell’attesa del fischio d’inizio della sfida dell’Atatürk Olympic Stadium, ci sarà un filo diretto tra Milano e Istanbul, con collegamenti e immagini dalla capitale turca che porteranno a San Siro tutta l’emozione del prepartita.

Nell’area attorno allo stadio sarà vietata la somministrazione di bevande alcoliche, mentre sarà come sempre consentita all’interno dell’impianto sportivo la vendita di birre con gradazione massima di 5°. Qualunque sia il risultato della partita, al triplice fischio i tifosi dovranno abbandonare San Siro. L’asse San Babila-Duomo-Castello sarà presidiato dalle forze dell’ordine, così come le altre aree solitamente più frequentate.

Numerosi i locali e i pub che hanno allestito maxischermi per vedere la partita in compagnia e, nel frattempo, mangiare o bere qualcosa. Ognuno offre (oltre la partita) una particolare formula drink e beverage. Per conoscere prezzi e per le prenotazioni è necessario telefonare e chiedere maggiori informazioni.

Un maxischermo è allestito presso il Giardino delle Culture nell'ambito dell'Outbound Festival 2023 (via Morosini, iscrizione on line obbligatoria). E’ possibile seguire la partita anche al Teatro Corte dei Miracoli (via Mortara 4, ingresso libero), così come all'Arena Piola (via Lippi 7), a Mare Culturale Urbano (via Gabetti 15) e all'Ostello Bello (via Medici 4, iscrizione on line obbligatoria). Maxischermo esterno con giardino allestito e postazione bar interna ed esterna, invece, al Grace Club (via Messina 38). Al Churchill (via Manuzio 6); all'Aria Club (piazzale dello Sport 15, iscrizione on line obbligatoria); al Lime Club (via Massarani 6).

Un maxischermo (interno ed esterno) per Manchester City-Inter è anche allestito ai Magazzini Generali (via Pietrasanta 16), al Loolapaloosa (corso Como 15). Poi, PaninoLab (via Montevideo 8), Football Pub (via Valpetrosa, senza prenotazione), Sequoia Milano (via Finocchiaro Aprile 9a), East River American Pub (piazza Vetra 17) e i locali di Doppio Malto (viale Liguria 47, via Dogana 1 e via Agnello 18).

Anche l’hinterland di Milano offre diverse occasioni per trascorrere questo sabato sera così speciale per gli interisti. Maxischermi sono stati allestiti nel parco di Villa Tittoni a Desio (ingresso libero), in piazza del Mercato a Paderno Dugnano nell'ambito della Festa della Luce 2023, tra arrosticini e bombette (ingresso libero), e in piazza Pertini ad Arcore (ingresso libero). A Segrate c’è la Cascina Commenda (via Amendola 3); l'Officina della Birra di Bresso (via Matteotti 11), l'AndrewCafe di Muggiò (via Galvani 15) e l'Alex Pub di Senago (via Mascagni 34).