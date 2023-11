CINISELLO BALSAMO (MILANO) – Il cinisellese Davide Critelli è campione italiano FX3.

Il pilota ha vissuto delle giornate impeccabili, vincendo tutte e quattro le gare in programma al Misano World Circuit con il supportato dello staff del D-Team Racing. Sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, le qualifiche lo hanno visto ottenere la pole position di categoria e il secondo tempo assoluto. “Siamo davvero al top della felicità dopo questo successo. Adesso inizieremo a pensare al futuro, magari con qualche novità, in vista del 2024”.

Un successo giunto al termine di una sfida tiratissima con Andrea Zaniboni, che ha visto il driver di Cinisello Balsamo prevalere grazie a un incredibile rush finale che si è risolto soltanto nelle ultime curve dell’ultima gara. “Non è stato per niente facile perché abbiamo cercato di migliorare la macchina in base anche all’evoluzione del meteo, ma siamo riusciti a centrare il bottino pieno conquistando sempre il primo posto di categorie in tutte e quattro le gare – ha commentato il pilota -. È stato un anno impegnativo, partito dalla nostra pista di casa a Monza, dove volevamo assolutamente vincere: le difficoltà non sono mancate, soprattutto con il propulsore che in diverse occasioni non è stato all’altezza dei migliori, ma anche per la presenza di avversari tosti e veloci come i fratelli Zaniboni con i quali abbiamo lottato gara dopo gara”.

Grazie anche al regolamento del campionato, che prevedeva l’assegnazione del punteggio doppio nelle ultime due gare, i due contendenti al successo finale si sono presentati a pari punti al comando della classifica alla vigilia della sfida conclusiva, con Critelli che è riuscito a prevalere per pochi decimi di secondo sotto la bandiera a scacchi.

Per la compagine lombarda si tratta di un successo che ripaga del grande lavoro svolto nel corso dell’anno sulla Predator’s PC015-Y, in una stagione disputata sempre ad alti livelli e che ha visto lo stesso Davide costantemente nelle prime posizioni del gruppo anche dopo l’accorpamento con i piloti del Trofeo Predator’s avvenuto a stagione in corso. “Dopo i primi due successi di questo weekend siamo arrivati alla giornata finale a pari punti, e alla fine siamo riusciti a prevalere dopo un duello acceso ma sempre molto corretto. I ringraziamenti vanno innanzitutto al mio team: Alessio Orfeo, Fabrizio Valongo e Daniele Giurdanella, i quali sono stati fantastici per l’intera stagione nel fornirmi il massimo supporto. Adesso inizieremo a pensare al prossimo anno”.