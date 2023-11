Calcio a 5 femminile. Kick Off, con la VIP arriva un’altra sconfitta. La squadra di Russo resta all’ottavo posto

La Kick Off continua a incassare k.o: un tunnel nero, con solo due vittorie, che per il momento non bastano a salvare il club da una situazione complessa. La formazione di Calcio a 5 femminile di San Donato, domenica, è incappata nell’ennesima sconfitta. Un’altra partita persa subendo una goleada: un film già visto. La formazione di Riccardo Russo si è arresa 4-0 al Vip di Giorgi che si è imposto grazie alle reti di Fernandez, Troiano e Carturan. La fortuna, se così la si vuole chiamare, è che per il momento le lombarde stanno riuscendo a conservare l’ottavo posto in Serie A. Le All Blacks sono a quota sei punti con due successi e cinque partite perse. Dietro le sandonatesi, sempre con sei, l’Audace Verona, su cui hanno ottenuto una delle vittorie stagionali e l’Atletico Foligno. Il dato allarmante sono però le 22 reti subite contro le 11 realizzate. La squadra di Russo dovrà quindi essere brava a ripartire e cercare di cambiare rotta. Sabato 18, alle 18.30, sarà sfida al GTM Montesilvano. Le prossime avversarie sono quinte con 13 punti, quindi non sarà un incontro semplice. Capolista, invece, sempre il Bitonto con sette vittorie su sette match disputati. La Kick Off proverà ad affidarsi alle sue certezze, come la svedese Madeleine Stegius, cinque gol stagionali.Giuliana Lorenzo