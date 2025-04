Sergio Ramelli, la mozione di FdI: “Intitolargli una via di Milano entro il 2025, importante per la memoria della città”

Milano, 28 aprile 2025 – Fratelli d'Italia a Milano deposita oggi una mozione per chiedere alla giunta di Giuseppe Sala di intitolare entro il 2025 una via o una piazza a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù che morì 50 anni fa dopo un'aggressione da parte di giovani di Avanguardia Operaia. Lo annuncia il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Riccardo Truppo. Una iniziativa che vuole seguire quella di altri comuni, come Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, per citare le ultime due, non le uniche in Lombardia.

Il documento ricorda che l'allora vicesindaco Riccardo De Corato con il sindaco Gabriele Albertini appose un cippo alla sua memoria nel 2005 e un anno fa ha proposto all'amministrazione comunale di dedicare nel 50esimo dalla sua morte una via o uno slargo a Sergio Ramelli. Inoltre nel 2025 il Ministero dello Sviluppo Economico ha dedicato un francobollo a Sergio Ramelli per ricordare la sua storia e quanto rappresenta per tutti la sua vicenda.Per questo "sarebbe importante per la memoria della città dedicare una via o uno slargo al giovane Sergio Ramelli che perse la vita in una vicenda tanto drammatica quanto dolorosa".

La mozione inoltre ricorda come diverse città italiane hanno dedicato vie o piazze alla sua memoria, facendo l'elenco, "in quanto il suo nome è spesso ricordato in cerimonie e commemorazioni, con l'obiettivo di mantenere viva la memoria di quegli anni difficili e promuovere una riflessione sulla necessità di superare l'odio ideologico". Per questo il partito impegna il sindaco e l'assessore competente "ad avviare l'iter per la formale intestazione di una via o di uno slargo a Sergio Ramelli nel 50 esimo dalla sua morte - entro il 2025 - a Milano".

“Nonostante il vano e irrilevante tentativo di disturbo da parte di una decina di 'giovani' rivoluzionari da reparto geriatrico, oggi abbiamo celebrato la memoria di Sergio. Sono numerosi i Comuni in tutta Italia che stanno rendendo omaggio al giovane Ramelli intitolando alla memoria strade, vie, piazze e giardini. La tragica storia di Sergio diventi un monito per tutti i giovani, affinché quei tempi bui non tornino più. Il suo assassinio è stato una tragedia che ha toccato e cambiato tutti coloro che in quegli anni l’hanno vissuta, tragicamente, in prima persona”: ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza ed esponente di FdI, Romano La Russa.