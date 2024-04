Corteo del 25 Aprile a Milano: orari, percorso e interventi sul palco

Milano, 23 aprile 2024 – Milano celebra il 25 Aprile e la Festa della Liberazione. Tra i numerosi appuntamenti in città, immancabile il tradizionale corteo che parte da corso Venezia (angolo via Palestro) per raggiungere, percorrendo le vie del centro, piazza del Duomo. Tutte le informazioni.

La partenza del corteo del 25 Aprile è fissata per le 14.30. In apertura ci sarà uno striscione con la scritta "Viva la Repubblica antifascista, cessate il fuoco ovunque".

Il corteo partirà da corso Venezia (angolo via Palestro), per poi dirigersi verso piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Catena, largo Mattioli, via Case Rotte, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni (contromano). L’arrivo è in piazza del Duomo.

Alle ore 15.30 circa, sul palco allestito in piazza del Duomo, si alterneranno - tra gli altri - gli interventi del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell'attore e regista Pif, del nuovo presidente provinciale dell'Anpi Primo Minelli, del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, del presidente dell'Aned Dario Venegoni, del direttore scientifico della Fiap Andrea Ricciardi e della direttrice dell'Archivio Storico del Lavoro Cgil Debora Migliucci. L'intervento di chiusura è affidato a Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'Anpi, prima del concerto della sezione Anpi del Teatro alla Scala.