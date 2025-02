Rozzano, dopo la morte del sindaco Gianni Ferretti il centrodestra candida il figlio Mattia alle prossime elezioni

Rozzano – Il figlio è pronto a raccogliere l’eredità del padre. Dopo la tragica e improvvisa morte del sindaco di Rozzano Gianni Ferretti, il centrodestra ha candidato suo figlio Mattia alle elezioni amministrative. Attualmente, il giovane di 34 anni è consigliere comunale e assessore con delega al bilancio e alle società partecipate. D’ora in poi, sarà lui a guidare la coalizione composta dalla lista Rozzano per Ferretti, sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega per Salvini, e dalle liste Alleanza per Rozzano, Lombardia Ideale e Noi Moderati.

Mattia Ferretti ha una laurea in economia e commercio ed una conseguita in inglese in international business and entrepreneurship. È un giovane imprenditore con una solida esperienza e nel suo ruolo di assessore si occupa di gestire le risorse finanziarie del Comune.

Per il segretario di Forza Italia Rozzano Agostino Gagliardi “incarna il prestigio e la continuità di un programma ambizioso e innovativo, ereditato dal padre Gianni, che mira a trasformare Rozzano in una città attrattiva, sicura, efficiente e competitiva nei servizi per la comunità. Personalmente, e credo di interpretare il pensiero di molti cittadini, la sua candidatura è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Rozzano ha bisogno di una visione che sappia coniugare la solida e visionaria eredità del passato con le sfide del presente. In sintesi, Mattia Ferretti rappresenta la forza della continuità”.

La vicesindaca di Rozzano Maria Laura Guido, alla nomina a consigliere, aveva descritto il suo percorso come “caratterizzato da una forte passione e dal desiderio di proseguire l’impegno di suo padre, rappresenta una risorsa preziosa per l’amministrazione comunale”.