Cernusco sul Naviglio, la Lega è fuori dal consiglio comunale: non succedeva dagli anni Novanta

Cernusco sul Naviglio (Milano), 10 giugno 2025 – Strapotere Pd in aula a Cernusco, dopo la vittoria di Paola Colombo, nuova sindaca della città: ai Dem vanno 11 seggi su 24, Lega fuori dal Consiglio, a parte una pausa allo scoccare del nuovo millennio, non succedeva dagli anni Novanta.

“Non è un addio – dice Luca Cecchinato, giovane capogruppo uscente del Carroccio – abbiamo migliorato i nostri voti personali e confermato il pacchetto del partito anche al ballottaggio, ma non è bastato. Continueremo a far sentire la nostra voce all'interno della colazione”. La sconfitta è anche un momento di autocritica, “questo risultato deve spingerci a stare al passo con una società che cambia. Accanto a temi 'tradizionali' come sicurezza e verde, serve innovazione, dobbiamo guardare ai nuovi problemi delle famiglie, all'occupazione e al nodo casa. E cambiare chiave comunicativa".

Il centrosinistra festeggia in municipio la vittoria di Paola Colombo

La vittoria al ballottaggio di Paola Colombo (62% delle preferenze contro il 38% di Mereghetti del centrodestra) rimarrà nella storia anche per il fatto che per la prima volta una donna guiderà la città. "Sono emozionatissima - le prime parole della vincitrice - il primo pensiero è per Ermanno Zacchetti. È lui che mi ha scelto come assessore nella scorsa consiliatura, non avrei mai immaginato tutto quello che è successo negli ultimi tre anni".