Maurizio Lupi candidato sindaco del centrodestra a Milano? Il suo sponsor è Ignazio La Russa

Milano, 10 novembre 2034 - "Le candidature si decidono insieme e nei prossimi mesi lo faremo, lo faremo presto. Perché ci vuole il tempo necessario per preparare una proposta di governo credibile per il centrodestra non solo a livello nazionale ma anche per la città di Milano. Ovviamente mi fa piacere la stima che La Russa ha nei miei riguardi, ma vedremo che cosa accadrà".

Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine dell'evento 'Con centro popolare, Noi Moderati cresce', commentando quanto gli è stato detto dal presidente del Senato sulla "grande responsabilità" che ha a Milano.

"Il presidente La Russa ha riconosciuto una responsabilità su Milano a tutto il centrodestra", ha detto. "Non possiamo arrivare alle prossime elezioni di Milano non solo impreparati, ma riconsegnando la città alla sinistra dopo quello che abbiamo fatto quattro anni fa. Per questo siamo in campo tutti con la nostra esperienza e anche con il nostro contributo. Noi Moderati ci sarà".

Ma cosa aveva detto poco prima La Russa? "Lupi, tu hai grande responsabilità nel partito e a Milano. Non so quello che succederà. Sala non può più fare il sindaco, il terzo mandato non c'è". "L'alternativa è la sinistra a Milano - ha proseguito il presidente del Senato, nonché leader carismatico di Fratelli d’Italia nel capoluogo lombardo – e senza Sala, qualunque scelta farà, peggiorerà ancora. Se non altro Sala ha potuto tentare di mettere, sopra una accozzaglia di posizioni politiche spostate a sinistra, una specie di velo che era rappresentato dal suo mandato di uomo di centro. Senza Sala sarà ancora peggio. Quindi, caro Lupi - ha concluso La Russa -, tu che sei milanese, hai una responsabilità anche in quel campo. Ne parleremo con calma"