A Milano sorgerà un nuovo campo da calcio per i ragazzi di Baggio: ecco dove sarà costruito

È stato presentato il progetto per un nuovo campo di calcio a sette nel quartiere Baggio, a Milano. Sarà il luogo di ritrovo per le centinaia di bambini e ragazzi che ogni anno chiedono nuovi spazi per giocare. L’iniziativa denominata “In gioco per il Futuro” è frutto dell’impegno congiunto di Fondazione Milan, Fondazione Snaitech e Fondazione Costruiamo il Futuro. L’idea è valorizzare il quartiere, centrale e altamente popolato, della periferia ovest.

Il campo sorgerà all’interno di un ritrovo fondamentale della vita sociale del quartiere come l’Oratorio della Madonna dei Poveri, che si rivolge a un bacino d’utenza di quasi diecimila persone, sviluppando attività dedicate alla socializzazione, allo svago e alla crescita personale. Il campo, sarà anche cornice per eventi culturali, feste, concerti all’aperto e iniziative di beneficenza, che contribuiscono a rafforzare il senso di comunità e qualificano ulteriormente il ruolo aggregativo ricoperto dall’oratorio.

Alla presentazione c'erano anche Franco Baresi, vice presidente onorario di AC Milan e ambasciatore di Fondazione Mila, e Maurizio Lupi, presidente Fondazione Costruiamo il Futuro

Per non rischiare di disperdere questo capitale prezioso di occasioni d’incontro e condivisione, le tre Fondazioni hanno deciso allora di unire le forze per procedere alla demolizione della vecchia struttura, impegnandosi, al contempo, nella realizzazione di un nuovo campo in erba sintetica moderno, funzionale e dotato di un riqualificato sistema di recinzione per proteggerlo e renderlo più sicuro. I lavori cominceranno già nel corso dell’estate, per donare al più presto il nuovo spazio alla comunità.

Il piano di sviluppo completo è stato presentato in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, nel corso di un incontro che si è tenuto all’Oratorio della Madonna dei Poveri, proprio sulla superficie del campo di calcio ormai in via di dismissione. A raccontare tutti i dettagli di questa iniziativa sono stati i rappresentanti delle tre Fondazioni, tra cui il Vice Presidente onorario di AC Milan e Ambassador di Fondazione Milan Franco Baresi e il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi.

“Sono felice di rappresentare la famiglia rossonera in questa occasione – ha dichiarato Baresi – che è un esempio virtuoso di collaborazione di tre realtà che condividono uno stesso scopo, quello di donare nuovi luoghi di socialità e di sport alla città e ai suoi giovani”. “Inclusività, solidarietà, integrazione: lo sport è un potente acceleratore dell’intensità e della velocità con cui alcuni valori, che la Fondazione Costruiamo il Futuro promuove fin dalla sua nascita con forza, si possono diffondere all’interno dei territori e tra le persone”, ha sottolineato Maurizio Lupi. “Con questo progetto, che rappresenta appieno il nostro impegno, vogliamo compiere un ulteriore passo nell’offrire un contributo concreto ad un’importante realtà del territorio milanese” ha dichiarato Fabio Schiavolin.