Eicma, Sala “snobba” Meloni: “Non sarò alla fiera, agenda troppo complicata”

Milano, 7 novembre 2024 – Niente incontro fra la premier Giorgia Meloni e il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Eicma, l’esposizione internazionale dedicata al mondo delle due ruote in corso da oggi, giovedì 7 novembre, nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.

La visita della premier, di ritorno da Budapest dove si è recata per partecipare al vertice della Comunità politica europea, seppure influenzata, è in programma per domani, venerdì 8 novembre, nel pomeriggio. Non ci sarà, invece, il primo cittadino di Milano, a causa di problemi di agenda. “No, non ci vedremo - ha detto Sala a margine della presentazione della veste grafica delle Olimpiadi di Milano e Cortina - Domani non riesco perché l'agenda è complicatissima. Non riesco ad andare”.

Giorgia Meloni e Beppe Sala

Nelle ultime settimane si è parlato con una certa insistenza di un possibile futuro ruolo sul piano nazionale di Sala, come federatore riformista di un nuovo centrosinistra. Una voce, questa, in parte smentita dallo stesso sindaco che, parlando con i giornalisti, ha detto di “non essersi mai proposto come federatore” pur confermando, per esempio, di essere in contatto con Carlo Calenda, leader di Azione, altro possibile pilastro di un nuovo fronte riformista.

Eicma è arrivata alla sua ottantunesima edizione (anche se l’ideazione della manifestazione risale a 110 anni fa). All’appuntamento che terminerà domenica 10 novembre sono presenti oltre 770 espositori, provenienti da 45 Paesi differenti. Ben 2.163 sono i marchi rappresentati. Con il ritorno di tutte le più importanti case produttrici, fanno sapere dall’organizzazione, l'offerta espositiva è pressoché completa. Nei padiglioni sono presenti tutte le ultime novità delle aziende di settore, il presente e il futuro della mobilità su due ruote. Partecipano tantissimi piloti, vip e content creator. Il sindaco Sala, per altro, è stato a Eicma già oggi, in occasione dell'inaugurazione.