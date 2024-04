Cup unico Lombardia: quando sarà attivo, dove e cosa cambia. “Ecco tutte le misure in campo per tagliare le liste d’attesa”

Milano – Novità in arrivo sul fronte della sanità lombarda: si avvicina (almeno così pare) l’atteso debutto del Centro Unico per le prenotazioni. "Entro la fine del 2024 in otto enti sanitari pubblici e in due privati è prevista l’attivazione del Cup unico” ha spiegato dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso che ha fatto sapere che “è stata aggiudicata la gara da due società” e “il 5 giugno ci sarà il collaudo di questo impianto”. Il Cup unico sarà quindi attivato “in via sperimentale entro la fine di giugno nell'Asst franciacorta, se sarà andato a buon fine il collaudo”, poi “dal 30 settembre ci sarà il completamento di tutta l'area della provincia di Brescia e il 31 dicembre allargheremo l'attività a otto enti sanitari pubblici e due privati” ha concluso Bertolaso. Oggi la Giunta regionale ha approvato una delibera sulla sanità. Le misure sono state presentate in conferenza stampa dal presidente Attilio Fontana e dall'assessore al Welfare Guido Bertolaso, presente anche il vicepresidente di Assolombarda con delega alle Life Sciences, Sergio Dompè. Per garantire l'efficacia delle misure adottate, la Direzione Generale Welfare effettuerà un monitoraggio mensile con l'obiettivo di identificare prontamente eventuali criticità nei territori. Ecco le principali novità.

Il nuovo sistema di fatto manderà in pensione l’attuale sistema articolato in Cup aziendali "che lavorano in modo eccellente ma autonomo" dunque "farraginoso. Non dico sia da incolpare per i tempi d’attesa ma ne è un co-fattore", ha spiegato Bertolaso. Ill Centro unico di prenotazione prevede come suo obiettivo finale quello dell'unificazione delle agende di appuntamenti di tutte le strutture sanitarie della regione, creando di fatto un sistema unico integrato di informazioni e di scambio di indicazioni. Per Bertolaso con il Cup unico “ogni cittadino, ma soprattutto i vari enti, responsabili e addetti ai lavori, avranno in tempo reale tutte le informazioni di tutte le attività che si svolgono in ambito sanitario sia pubblico che privato in Lombardia”. Per il numero uno del Welfare il nuovo Cup non sarà comunque l' unico modo per risolvere il problema delle liste d'attesa”.

In campo oltre 61 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa e arrivare a garantire oltre 7 milioni di prestazioni (di cui 2 milioni di prime visite) di quelle che rientrano nel Piano Nazionale Gestione Liste di Attesa (Pngla) entro dicembre 2024 e 1 milione di prestazioni in più rispetto all'anno 2023. E, ancora, stabilita la possibilità di effettuare visite - dal prossimo 6 maggio - ed esami di diagnostica anche al pomeriggio (16-20) e il sabato mattina.

La delibera prevede anche il monitoraggio del rispetto delle classi di priorità indicate dalla 'ricetta' medica per l'erogazione della prestazione e le indicazioni sulle tempistiche di esecuzioni dei principali e esami e visite. In un'ottica di semplificazione dell'accesso alle cure, la prestazione di controllo prescritta dallo specialista dovrà essere prenotata dalla stessa struttura in cui viene effettuata la visita per garantire un percorso di presa in carico del paziente.

Nel dettaglio, le strutture pubbliche dovranno effettuare 4,1 milioni di prestazioni, i privati accreditati 3,1 milioni. Dei 7 milioni totali, 2,8 milioni di prestazioni dovranno essere garantite nell'area dell'Ats di Milano. Per incrementare il numero delle prestazioni, dunque, la Regione ha destinato 61 milioni di euro "2/3 - ha precisato Bertolaso - agli erogatori pubblici e 1/3 ai privati. Stabiliamo inoltre noi, ed è la prima volta in Italia, i posti da mettere a disposizione nelle agende da qui alla fine dell'anno. Sulla base delle liste di attesa, del personale e delle tempistiche che abbiamo individuato, ogni struttura dovrà fare un numero specifico di prestazioni. I compiti, dunque, li da' la Regione quantificando il numero di slot necessari". Da parte loro, le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) dovranno individuare ulteriori prestazioni che necessitano di miglioramento in termini di tempi di attesa.

In merito al Cup unico negli scorsi giorni era arrivato l’affondo del consigliere del Pd in Regione Lombardia Pietro Bussolati: “Bertolaso, sul Cup unico, ne dice sempre una diversa, ogni 2 mesi c'è una nuova versione e non è mai quella definitiva – aveva chiosato -. Ricordo che l'11 maggio del 2023 l'assessore prometteva che sarebbe stato in funzione per la fine dell'anno, salvo correggersi il 5 luglio per dire che la scadenza sarebbe slittata più avanti e il 29 novembre garantiva che a gennaio 2024 lo avremmo visto in funzione. Dov'è? Oggi, improvvisamente, sembra che tra 2 mesi avremo un terzo dei lombardi serviti dal nuovo sistema. Qualcuno gli crede ancora? Io no, anzi gli lancio la sfida: se ha ragione mi dimetto da consigliere, ma se avrà torto, accetti la scommessa e si dimetta lui da assessore".

Oggi Bertolaso ha fatto anche il punto sulla sua “spedizione” in Sud America alla ricerca di personale infermieristico. "Abbiamo ricevuto la disponibilità dai governi e dalle associazioni di categoria di Argentina e Paraguay per oltre 3 mila infermieri interessati, oltre 500 medici interessati e stiamo ricevendo 50 mail di interesse alla Dg welfare per arrivare qui in Lombardia" ha detto. "Stiamo lavorando sul piano formale. Dobbiamo valutare la loro conoscenza della lingua, i loro titoli professionali e stiamo già immaginando corsi di formazione per la lingua e di aggiornamento nel loro Paese anche con le ambasciate. E' un aspetto organizzativo molto importante. Quando saremo pronti sotto tutti i punti di vista incominceremo anche con questa operazione. Contiamo entro la fine dell'anno di avere i primi organici di infermieri e medici per poi allargare nel corso degli anni a venire sulla base delle disponibilità", ha aggiunto. Inoltre "accanto a questo, la Regione sta lavorando a un bando unico per medici e infermieri rivolto al personale italiano".