Paola Colombo, la prima volta di una donna sindaco a Cernusco sul Naviglio: “Il primo pensiero va a Ermanno”

Cernusco sul Naviglio (Milano), 9 giugno 2025 – Paola Colombo è la nuova sindaca di Cernusco. Una vittoria che rimarrà nella storia: è la prima donna a guidare la città. Anche per i risultati, a spoglio ancora in corso si può affermate che l'esponente del Pd ha battuto con circa il 60% delle preferenze Claudio Mereghetti, il preside di Dimensione Cernusco sostenuto dal centrodestra. Affluenza definitiva è di 58,79%, dato che ha trainato anche al raggiungimento del quorum per il referendum. Alle urne anche Saronno, dove si sfidano Rienzo Azzi e Ilaria Pagani.

“Sono emozionatissima - le prime parole della vincitrice - il primo pensiero è per Ermanno Zacchetti. È lui che mi ha scelto come assessore nella scorsa consiliatura, non avrei mai immaginato tutto quello che è successo negli ultimi tre anni”.

Il centrosinistra festeggia in municipio la vittoria di Paola Colombo

La scomparsa del sindaco, il ruolo da vice e poi quello da candidata alla poltrona più pesante del Municipio. Cernusco conferma la compagine progressista in Municipio, una lunga linea di continuità, la prima amministrazione Comincini fu eletta nel lontano 2007. “Domani sarò al lavoro sulla giunta, dobbiamo ripartire subito".

Accanto alla neo sindaca la coalizione. Avs-Cernusco Possibile, Cernusco per tutti. Al suo fianco nella prima foto nel nuovo ruolo, Ivonne Cosciotti, prima cittadina dem di Pioltello. Mereghetti si è congratulato subito con lei: "Ora, si apre una nuova fase, la nostra sarà un'opposizione responsabile".