Ore convulse in Forza Italia a Milano: Bernardo prende il posto di De Chirico in Comune. E Gallera si autosospende

Milano, 19 aprile 2024 – Sono ore convulse quelle che sta attraversando Forza Italia a Milano. Questo pomeriggio il partito ha annunciato il cambio al vertice in consiglio comunale nominando capogruppo Luca Bernardo al posto di Alessandro De Chirico. Una sostituzione che il secondo non ha preso benissimo, definendola una “immotivata e proditoria destituzione”. Per questo ha già annunciato che lascerà il gruppo a Palazzo Marino (ma non il partito) confluendo nel gruppo misto. Forza Italia dunque in Comune perde un consigliere. Ma il suo non è il solo addio. A cascata sono state annunciate autosospensioni, a partire da quella di Giulio Gallera dal gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Lombardia.

Ma andiamo con ordine.

Il cambio al vertice del gruppo consiliare è arrivato oggi. E subito dopo è arrivato l’addio di De Chirico: “Ho fatto la prima campagna elettorale per Forza Italia nel 1999, 25 anni fa. Mi sono sempre definito un berlusconiano doc e così sarà per sempre. Oggi incredibilmente sono stato spodestato da capogruppo con un comunicato stampa e una telegrafica comunicazione telefonica del coordinatore cittadino (Cristina Rossello, ndr) – spiega in un comunicato –. Per tre anni in assoluta solitudine, visto che Bestetti è entrato in Fratelli d'Italia e l'assessore Comazzi era impegnato in Regione, ho lavorato al meglio delle mie possibilità. Ho presentato migliaia di emendamenti alle delibere comunali, ho preparato centinaia di interventi, evidenziando la posizione di Forza Italia, ho dedicato moltissime ore all'ascolto dei cittadini e dei consiglieri municipali del mio partito, e infine ho portato proposte apprezzate anche dal sindaco, come sulla vicenda stadio. Ho fatto un'opposizione dura da un lato, ma fattiva e propositiva dall'altro. Mai avrei immaginato che il partito, a cui ho dedicato 25 anni del mio impegno politico, avrebbe agito così - conclude - . Per questo motivo lascio immediatamente il gruppo di Forza Italia”.

Ne è derivato un piccolo tsunami. “Da questo momento mi autosospendo dal gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Lombardia" ha fatto sapere il consigliere regionale Giulio Gallera. "Trovo allucinante, grave e inaccettabile che un partito che si sta rilanciando abbia cacciato una persona che in questi tre anni, in totale solitudine, ha tenuto alta la bandiera di Forza Italia a Palazzo Marino" ha osservato. "Milito in forza Italia dal 1994 con orgoglio e determinazione - spiega Giulio Gallera - e mai in questi 30 anni ho assistito ad un atto così grave".

Hanno inoltre deciso di autosospendersi, con le stesse motivazioni, la capogruppo in Consiglio metropolitano Vera Cocucci, i consiglieri dei Municipi milanesi Salvatore Locanto, Fabrizio D'Angelo, Laura Schiaffino e Michele Pellegrino. Dal coordinamento cittadino di Milano si autosospendono Laura Schiaffino, Michele Pellegrino e Luigi Santonastaso. Molti altri amministratori e coordinatori locali della Provincia di Milano si autosospenderanno nei prossimi giorni. "Chiediamo un intervento del Coordinatore nazionale Antonio Tajani e del Coordinatore Regionale Alessandro Sorte - conclude Giulio Gallera".

Luca Bernardo, classe 1967, è direttore del dipartimento di pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli-Sacco, ed è stato candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni amministrative. Il cambio del capogruppo arriva in base al principio di rotazione stabilito dal partito a inizio legislatura che prevedeva un avvicendamento dopo due anni e mezzo. "Ringrazio Alessandro De Chirico per il lavoro svolto fino ad oggi e per aver dato la disponibilità ad essere il nostro candidato per la presidenza di una importante commissione che si occuperà di case popolari – afferma Cristina Rossello, segretario cittadino per Forza Italia –. Faccio un grande in bocca al lupo a Luca Bernardo, persona di grande equilibrio e generosità che saprà guidare il gruppo con entusiasmo e determinazione".